Imprecisos protocolos contra los feminicidios: Edith Méndez

En Tlaxcala no son claros los protocolos para atender e investigar el feminicidio a pesar de que, desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género

Y es que mientras para el Colectivo Mujer y Utopía el asesinato de una fémina debe ser, en automático, tipificado como feminicidio, para la Procuraduría General de Justicia del Estado la mayoría de los casos encaja como homicidio.

La lucha de este grupo social para alcanzar la justicia para las mujeres es firme, pues no basta con que funcionarios y funcionarias y empleados públicos de todos los niveles de gobierno porten una prenda color rosa como una forma de exigir respeto a las mujeres o que impartan decenas de conferencias sobre el tema, solo es que cumpla con la ley.

A propósito del Día por la Erradicación del Feminicidio y Desaparición de Mujeres, que se conmemora cada seis de diciembre y como parte de 16 días de activismo llevados a cabo en la entidad, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de 2017 a 2020 han radicado 14 carpetas de investigación por este delito.

Pero las oficinas oficiales no concuerdan con las del organismo, en este año lleva un registro de 27 casos de feminicidio

Precisamente por ello Tlaxcala tiene una deuda con la seguridad de las mujeres, sostiene contundente Edith Méndez Ahuatzi, directora del Colectivo.

Y lo dice porque, desde su punto de vista, el gobierno estatal no ha impulsado acciones para frenar los feminicidios y la violencia Se dice preocupada de que pareciera que el titular de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, tiene una necedad al no iniciarlas como tal, pues en reiteradas ocasiones ha declarado públicamente, que no lo hará, que será por homicidio y si en el transcurso de la investigación se ven las razones de género entonces sí se tipificará

“Esto ya no puede seguir así, porque es justo lo que está obstaculizando la justicia, el que algo así quede como homicidio doloso o culposo, pues hemos visto que los casos los cierran como suicidios y eso hace que haya impunidad de hasta el 97 % de delitos por razón de género como violencia y explotación sexual, así como de violencia familiar”, critica.

De igual forma, reprocha que no exista un protocolo especializado para la investigación y que se lleve conforme al programa con el que cuenta cada uno de los estados, pues el procurador y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no tienen intención de aplicarlo.

En entrevista con este Diario, Méndez Ahuactzin revela que en la entidad, desde 2015 y 2016, se observa un alza constante en los feminicidios, ya que son conocidos públicamente hasta por el Estado, pero no genera ningún diagnóstico sobre el tema, pues el único que existe es el que realizó el Colectivo que ella representa.

EL DIAGNÓSTICO

De acuerdo con el análisis realizado, no existe un protocolo especializado para la investigación, a pesar de que eso podría favorecer y garantizar el acceso a la justicia.

Existe, detalla, uno que está unificado en el que se toman en cuenta tres delitos, que es la trata de personas, feminicidio y violencia sexual, pero no es suficiente.

Explica que existe el tipo penal, pero tampoco se aplica, pues el procurador pareciera que busca que haya más de tres razones de género, a pesar de que ahí se menciona que cuando se presente cualquiera será suficiente para iniciar una carpeta de investigación.

Recrimina que no exista capacitación en el tema y que no se cuente con áreas concretas y mucho menos conocimiento en los diferentes niveles en la prevención, atención y erradicación.

Otro factor, aduce, es la falta de información de la gente comunitaria, ya que desconocen el delito y, ante casos de asesinatos de sus familiares mujeres, no solicitan que se inicie una carpeta como tal, sino que se deja que las instituciones lo realice

Por otro lado, señala que también se niega el problema, pues cuando se habla de este inmediatamente se cuestiona que por qué se habla solo de este término y no de “hombricidio”, esto debido a la carencia de conciencia colectiva y empatía, lo que causa que los hombres sigan viendo los cuerpos y vidas de las mujeres como de su propiedad, y eso tiene que ver con el sector cultural y se debe modificar.

Igualmente, plantea un panorama de la relación de este delito con otras formas, como es violencia feminicida, porque tiene que ver con la desaparición, violencia y explotación sexual, pues muchos de los cuerpos encontrados en el estado se desconoce su identidad en hasta un 70 %, así como aquellas que han sido localizadas en el sur del estado, donde operan las redes de explotación sexual.

LAS CAUSALES DE FEMINICIDIO

Las causales que se toman para tipificar un feminicidio es que haya sido incomunicada, aunque no necesariamente esté desaparecida o secuestrada, sino que no pueda salir de su vivienda.

Además, se toma en cuenta que haya sido drogada o alcoholizada y que el cuerpo presente violencia física con objetos de arma blanca o de fuego, aunque en el caso de disparos se debe observar si este tuvo la intención de herir, o si al momento de verlos hay más de tres, por ejemplo: cabeza y tórax, los cuales tienen toda la intención de quitar la vida.

Encontrar el cuerpo en lugares públicos o que hayan vivido alguna forma de violencia inusual, no necesariamente que haya habido penetración o violación, sino que le falte alguna prenda de vestir; son indicios los que se establecen a nivel nacional.

EL TRABAJO DE LA PROCURADURÍA

De acuerdo con información proporcionada por PGJE desde 2017 a 2020 han radicado 14 carpetas de investigación por este delito, de las cuales hay tres sentencias condenatorias.

Asimismo, en ocho casos hay personas detenidas que actualmente enfrentan su proceso ante el Poder Judicial; existen dos órdenes de aprehensión libradas y solo un caso se encuentra en etapa de investigación.

LAS RECOMENDACIONES

La activista recomienda a los tres órdenes de gobierno hacer frente al problema de fondo y aunque es constante, no debe ser ajeno a estas administraciones, a quienes les corresponde generar estrategias, pues desde la Federación no se les permite a las mujeres del gabinete trabajar a favor del este sector.

En el plano estatal, sostiene, se debe trabajar desde una perspectiva de género, ya que en el Plan Estatal de Desarrollo este tema no figura en una sola página.

Finalmente, advierte que si no se atiende como una problemática estructural muy difícilmente habrá resultados, de ahí que el combate debe ser de fondo y no solo de un nivel de gobierno.

ESTADÍSTICA

En México, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas diariamente.

El procurador insiste en que los cuerpos los vienen a dejar aquí y no quiere ver el nexo que operan los tratantes y la cultura machista; es un tema de generar análisis y las autoridades no lo hacen, nosotras hacemos una parte, pero no tenemos recursos y todo se queda en letra”

Edith Méndez / directora del Colectivo Mujer y Utopía

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico que realizó el colectivo Mujer y Utopía fue a 11 años, es decir hasta el 2019.

Continúa leyendo:

