Impugna magistrado negativa de reembolso; chocó auto en Veracruz

Miguel Nava Xochitiotzi, magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la negativa de la Dirección Administrativa de ese órgano local de asumir los gastos generados por un choque vehicular que sufrió en Veracruz.

Local Asume funciones nuevo presidente del TET; hoy rindió protesta

Y es que el 31 de octubre de 2019 el magistrado electoral supuestamete asistió a esa vecina entidad para participar en la conferencia “Retos del Sistema Jurídico Electoral”, invitación hecha por un magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, pero al trasladarse al sitio donde tendría lugar el evento impactó el automóvil oficial que tiene a su cargo contra la barrera metálica de la autopista Xalapa.

Se quejan trabajadores del Inegi por intentos de despidos



Lee la nota aquí➡ https://t.co/vzEkV1z5Hu #Protestas #Despidos #Empleos pic.twitter.com/tAeytM8aVk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 20, 2020

A decir de Nava Xochitiotzi el percance fue provocado por los charcos generados por la lluvia que ese día se registró en la zona, y que “jalaron” la unidad tipo Equinox con placas de circulación XXA-1650, cambiando su dirección hasta hacerla colisionar.

Local Garantizará TET respeto de derechos electorales: José Lumbreras

El magistrado alegó que el accidente no fue por una imprudencia o negligencia de su parte, por lo que solicitó a la Dirección Administrativa del TET el reembolso de los 17 mil 760 pesos que pagó del deducible por la reparación de los daños al vehículo que es propiedad de ese órgano electoral.

Sin embargo, la directora administrativa del TET, Rocío Castillo Rodríguez, determinó que no era procedente que el órgano electoral absorbiera dicho pago, pues explicó que si bien el magistrado Miguel Nava Xochitiotzi acreditó que acudió a Veracruz a un evento oficial, explicó que no adjuntó el dictamen que deslinde o no su responsabilidad en el percance.

A través del oficio TET/CI/004/2019, la directora administrativa le explicó que la normativa que los rige establece que el servidor público que tenga asignado un vehículo, oficial propiedad de la administración pública, será directamente responsable sobre el uso de la unidad y, entre otras cosas, de los desperfectos, siniestros y daños que sean ocasionados por negligencia, imprudencia o mala fe, por lo que en ese caso deberá solventar los gastos que requiera la rehabilitación de la unidad.

Impugna Lorena Cuéllar acusación del TEPJF



Los detalles en ➡ https://t.co/upM31pBA45 pic.twitter.com/wKe8p1iANb — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 19, 2020

IMPUGNACIÓN

El magistrado promovió ante el TEPJF un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales en contra del presidente del TET, que fue radicado con el número SUP-JDC-125/2020 y turnado al magistrado federal José Luis Vargas Valdez.

Continúa leyendo:

Local José Lumbreras es presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala

Local Eligen a José Lumbreras García presidente del TET; estará en el cargo dos años