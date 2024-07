Impulsa Cecapdif la inclusión laboral de las personas con discapacidad y adultos mayores; la Gobernadora da detalles de su operación

El amor por servir a los tlaxcaltecas y la necesidad de cubrir muchas carencias que habían sido ignoradas por administraciones anteriores, fue lo que motivó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a crear un espacio dedicado a erradicar la discriminación hacia las personas con discapacidad y adultos mayores e incluirlos en la vida laboral.

Incorporarlos en la dinámica social de la entidad, es una meta cristalizada para la titular del Ejecutivo, quien, en víspera de los tres años de administración, atiende a los sectores que por años estuvieron en el rezago.

En entrevista con Máximo Hernández Cervantes, director de El Sol de Tlaxcala, Cuéllar Cisneros compartió que el quehacer como gobernadora le ha dejado muchas historias que reconfortan el corazón, y otras, a veces tristes, que motivan a trabajar y redoblar esfuerzos para lograr un Tlaxcala justo para todos.

Para la mandataria estatal son los testimonios de mejora en las condiciones de vida de las personas los que le llenan de vida, el alma e impulsan todos los días a Cuéllar Cisneros a hacer más por estos grupos sociales.

En las instalaciones de Casa Tlaxcala, compartió detalles sobre una de las obras emblemáticas de su administración: el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad (Cecapdif), dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), sitio que capacita para el trabajo y ayuda a desarrollar las habilidades a las personas con discapacidad y adultos mayores, principalmente para que puedan integrarse al campo laboral y que se sientan útiles para ellos mismos, para sus familias y comunidades.

Destacó que una de las partes relevantes del Centro es que las personas con discapacidad y los adultos mayores son tomadas en cuenta para aprender en algún taller con base en sus habilidades, al indicar que son ellos quienes eligen los conocimientos o habilidades que quieren adquirir.

La idea es que tengan aprendizajes, a través de talleres que realmente les permitan enfrentar la vida y que les den la oportunidad de emprender un negocio en sus propios domicilios, porque por sus condiciones, en algunos casos, no pueden moverse por ellos mismos o no pueden caminar, expresó.

Compartió que al interior del Cecapdif una de las experiencias más confortables, además de la inclusión social de esos sectores, es la solidaridad de los adultos mayores hacia las personas con discapacidad, pues entre ellos crean vínculos de amor que no había antes y del que no se habían ocupado otras autoridades.

Yo no sé a cuántas personas pueda cambiarles sus vidas o darles una nueva historia. No importa si es una, 20, mil o más; mi intención es llegar a cada hogar de Tlaxcala, y si la gente me lo permite podemos lograr muchas más cosas, expuso.

Indicó que otra bondad del sitio es que involucra, además de las autoridades estatales, a comerciantes, maestros que no habían trabajado con personas con discapacidad, padres de familia y a gran parte de la sociedad.

Ellos se asombran al ver la capacidad de las personas de todas las edades, de cómo pueden explotar sus propias capacidades, porque si bien tienen algún tipo de discapacidad, también tienen otras capacidades que les permiten salir adelante, contó.

EL SUYO, UN GOBIERNO EMPÁTICO Y HUMANO

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo estatal sentenció que muchas de las acciones que actualmente ejecuta como funcionaria tienen que ver con su formación profesional, pues recordó que haber sido maestra de niños sordos y ciegos durante muchos años fue lo que la motivó a mejorar las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas personas.

Al hablar de ese escenario, Cuéllar Cisneros lamentó la falta de humanismo, empatía y solidaridad de gran parte de la población, pero principalmente de autoridades que la antecedieron.

“Nunca, por ninguna circunstancia, me he desprendido de lo que fueron los cimientos de mi vida, y hoy que tengo la oportunidad de ser gobernadora pienso que si logro sensibilizar a una o a más personas ya es una gran ganancia, porque nos hemos dejado de preocupar por los demás y nos enfocamos a nuestras dolencias personales”, consideró.

Así, supo que parte de ese cambio en la sociedad debía iniciar desde la administración estatal, con ella, para después extenderlo a sus colaboradores más cercanos, posteriormente al resto de los funcionarios y luego a la población.

En la entrevista que se tornó en una amena charla, cómoda al asegurar que para ella gobernar el estado no significa un trabajo, sino una satisfacción, Cuéllar Cisneros sostuvo que casi siempre antepone su rol como humano al de autoridad, y que es ese amor por su labor lo que la mueve diariamente para mejorar la vida de las personas.

Esa es la parte que me da la razón de ser gobernadora. Soy muy exigente con mi equipo; quienes han pasado mucho tiempo trabajando conmigo saben que no es nada sencillo porque siempre les pido la mejor sonrisa -así tengan el peor día o el peor de los problemas-, ellos con la gente tienen que dar lo mejor de sí, porque es la gente la que nos paga, porque nos debemos a ellos y porque nosotros escogimos este destino, pronunció.

Afirmó que cualquier día malo cambia al estar con la gente de Tlaxcala, cuando hace recorridos por las comunidades y en sus giras de trabajo en las que las peticiones de ayuda no cesan, algo que ella sabe entender porque es consciente de que las necesidades no se acaban y para eso está, para servir.

“Yo sabía que iba a ganar (la gubernatura de Tlaxcala), lo sabía porque había trabajado todos los días para ello, por el deseo de que todas las peticiones que recogí en campaña las pudiera hacer realidad, y hoy muchos de esos proyectos son una realidad”, añadió.

Prácticamente a la mitad de su gobierno, Cuéllar Cisneros dijo sentirse satisfecha con lo logrado puesto que ha materializado aquellos sueños que se planteó cuando era candidata, como la construcción del Cecapdif; aunque aclaró que en la última etapa de su administración habrá muchas cosas más para Tlaxcala.

TODA LA ADMINISTRACIÓN SE SUMA A LA INCLUSIÓN, AFIRMA

Cuéllar Cisneros reveló que prácticamente todos los funcionarios que forman parte de su administración están involucrados en la inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores, y que de hecho hay dependencias que nunca antes se habían relacionado con estos sectores y que hoy se suman en la labor, como las secretarías de Turismo y de Impulso Agropecuario, y hasta sectores no gubernamentales, como los transportistas.

Lo anterior, al relatar que recientemente se reunió con concesionarios de unidades del transporte público, quienes le plantearon la inquietud de invertir dinero para implementar unidades para el traslado de personas con discapacidad y adultos mayores.

Añadió que la Beneficencia Pública de Tlaxcala es un ente que, después de estar en último lugar en atención a grupos vulnerables, hoy se ubica en la segunda posición a nivel nacional en la dispersión de ayudas, con la entrega de aparatos cocleares, andaderas, sillas de ruedas, lentes o bastones, por ejemplo, en beneficio de aproximadamente 65 mil personas.

Pero también sumamos las acciones del SEDIF, de la Secretaría de Bienestar estatal y todas las dependencias que han tomado en cuenta a esas personas, miles de personas a quienes les hemos cambiado la manera de vivir y se las hemos hecho mucho más fácil, dijo.

QUE LA POBLACIÓN EVALÚE LAS ACCIONES DEL CECAPDIF, PIDE

A pregunta expresa sobre los resultados del Cecapdif, a más de ocho meses de su inauguración, Cuéllar Cisneros prefirió que sea la población, pero sobre todo los usuarios, quienes respondan ese cuestionamiento.

A veces está mal que yo lo diga, porque yo puedo decir maravillas de lo que estamos haciendo, pero nadie lo va a saber hasta que no lo constate, con los testimonios de cómo se ha cambiado la vida de las personas, formuló.

La mandataria estatal también explicó que la construcción del centro para personas con discapacidad ha sido posible por el adecuado manejo del recurso público, al igual que otras muchas obras de alto impacto.

Para cumplir con sus metas, la mandataria compartió que se ha sentado con cada secretario de Estado y encargados de instituciones para analizar los 62 presupuestos autorizados cada año, con la intención de eliminar gastos innecesarios que les permita tener ahorros propios, y que han sido usados para la mayor parte de la obra pública que al momento se ha ejecutado en todo el territorio.

Todas las obras que ustedes conocen han sido con el recurso del Gobierno del Estado, cuidando mucho el presupuesto y destinándolo para la gente. Es así como hemos podido avanzar, aseveró.

Empero, aclaró que en el tema de obra pública no queda únicamente ahí, en su edificación, pues expuso que son instituciones que tienen que ser administradas de forma correcta, que reciben mantenimiento, en las que pagan una plantilla laboral y dotan de insumos.

“A veces ni yo sé cómo logramos construir las cosas. Hemos hecho obras grandísimas como la Ciudad Administrativa, la de Seguridad, la de Salud y, entre otras, el próximo Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala, que va a quedar espectacular”, apuntó.

“SON MUCHAS LAS ACCIONES EN FAVOR DE ESOS SECTORES”

Como complemento a la labor que hacen en el Cecapdif, la gobernadora mencionó la puesta en marcha del programa “Equinoterapia, cambiando vidas”, que ofrece una terapia integral para mejorar el desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de personas con alguna discapacidad.

Recordó que implementar la equinoterapia fue una idea que surgió en una cena familiar, principalmente con sus hijas. Entonces –dijo- el Gobierno del Estado recibió a donación algunos caballos y decidieron alistar las instalaciones para poder dar ese tipo de rehabilitación.

Hoy las personas ya hablan, ya caminan y tienen otra motricidad. Es increíble cómo un animalito puede hacer tanto; más que nada siento que es la parte afectiva de esos seres con los niños lo que nos ha ayudado mucho y nos hace sentir contentos y satisfechos, resaltó.

Al momento están en marcha y activas 37 unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) en el mismo número de municipios, pero prometió que antes de que finalice su administración todas las demarcaciones contarán al menos con un espacio para atender a las personas con alguna discapacidad, adultos mayores o a quienes hayan sufrido algún accidente -apuntó-.

“Seremos el único estado en México que logre tener una Unidad Básica de Rehabilitación en cada municipio”, adelantó.

CÓMO HACER USO DEL CECAPDIF

Previo a terminar la charla con El Sol de Tlaxcala, en el recibidor de Casa Tlaxcala, la mandataria estatal resumió que acceder al Cecapdif es tan fácil que lo único que se necesita es ser una persona con discapacidad o un adulto mayor.

Puntualizó que quienes estén interesados deben llegar a las instalaciones ubicadas sobre la carretera Ocotlán-Santa Ana Chiautempan, solicitar la inscripción al Centro y después elegir el taller que desean, ya sea el que se acomode a sus habilidades o el que sea del interés para insertarse en el mercado laboral.

“Hay quienes han elegido dos talleres, pero también hay quienes terminan uno y después eligen otros. Ahí se les da todo, ellos no tienen que gastar dinero e incluso a sus casas pasa por ellos el transporte, para trasladar a quienes tienen más dificultad para poder llegar”, destacó.

Subrayó que el Cecapdif es un lugar que ha dado beneficios y experiencias positivas a las familias, porque si bien la intención es capacitar para el trabajo e impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, ha servido también como un centro de convivencia.

Y es que contó que en algunos casos la mamá, el papá o los familiares en general se suman a las actividades de las personas con discapacidad o de los adultos mayores, y entonces, desde sus hogares, juntos producen sus artículos y emprenden los negocios, lo que les ayuda a tener un ingreso extra para el gasto familiar.

UBICACIÓN

El Cecapdif está ubicado frente al Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala Plantel 01, en colonia El Sabinal, en el municipio capitalino.

en colonia El Sabinal, en el municipio capitalino. Los talleres que ofrece el Cecapdif son panadería, reparación de artículos eléctricos, carpintería, bisutería e informática.

*Con información de Karla Muñetón