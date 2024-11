Impulsa Miriam Martínez la creación de salas de lactancia en centros públicos y de trabajo

Para garantizar el derecho pleno a la lactancia materna y establecer la obligación de crear salas de lactancia o lactarios en instalaciones laborales y espacios públicos, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, presentó ante el Pleno del Congreso local una iniciativa para dotar de estos espacios a mujeres que se encuentran en esta condición.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora planteó reconocer a la lactancia materna como un derecho de la niñez y madres lactantes, de ahí que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia fomentarán, protegerán este derecho y garantizarán a las madres el apoyo necesario para ejercerlo en espacios dignos, seguros y libres de toda discriminación.

En su momento, la diputada manifestó que la lactancia no es algo que deba esconderse, sino un acto que debe ser normalizado, apoyado y fomentado en todos los espacios donde la mujer se desarrolla y garantizar su correcta realización en aquellos edificios públicos, de ahí que las madres trabajadoras o estudiantes no tienen por qué esconderse, sentarse en el suelo, escalones, banquetas, autos o baños para alimentar a sus hijas e hijos.

En este sentido, planteó la obligación de las autoridades de todos los niveles estatal o municipal, ya sea centralizado, descentralizado, autónomo o de cualquiera otra naturaleza para que adopten, como política, la instalación de lactarios, pues a esta fecha solo existen programas de dichos espacios en el ámbito laboral.

De esta forma, exhortó a los titulares de los órganos de gobierno y político del Congreso del Estado para que en ese edificio se destine un espacio digno y adecuado que garantice que las madres trabajadoras del mismo o quienes lo visiten puedan alimentar a sus hijos.

Explicó que la implementación de estas salas en los centros de trabajo proporcionaría espacios adecuados para llevar a cabo la lactancia materna mientras cumplen con sus responsabilidades laborales, con el fin de mantener la salud y el bienestar tanto de la madre como del bebé.

De nada servirá decir y presumir que por fin se rompió el techo de cristal ahora que México es gobernado por primera vez por una mujer; que en Tlaxcala nos gobierne una mujer; que una de nosotras presida el Poder Judicial; en el Legislativo seamos las mujeres mayoría y que cada vez existan más presidentas municipales, regidoras y presidentas de comunidad si no somos capaces de crear políticas públicas y acciones a favor de nuestro sector, mencionó la diputada de Acción Nacional.

CONFÍA EN QUE SUS HOMÓLOGOS MUESTREN SOLIDARIDAD

En entrevista, la también madre de familia impulsó esta iniciativa ante la falta de espacios para poder alimentar a los bebés, pues viene del seno de las mujeres y madres trabajadoras, pero también de las amas de casa; de las madres estudiantes y todas las mujeres que están en esta etapa de su vida.

De igual forma, aseveró que su iniciativa está nutrida en cuanto a información y justificación, además de que busca garantizar los derechos fundamentales, tanto a madres como bebés, para que puedan tener acceso a este importante alimento.

Asimismo, confió en que la mayoría de mujeres que existe en el Congreso, así como sus homólogos hombres, muestren solidaridad no con ella, sino con las mujeres que no tienen un espacio público para poder lactar, pues esta disposición solo será una realidad si es elevada a rango constitucional, no sólo con buena fe.

Finalmente, manifestó que todas las mujeres del estado cuentan con una aliada en el Congreso del Estado y que más allá de ser una oposición crítica son una posición responsable y que piensa en el bien común y la solidaridad.

