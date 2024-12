Impulsará Ángelo Gutiérrez renacer del PAN en Tlaxcala

Para encarar con los mejores cuadros el proceso electoral y que los representen dignamente en 2027, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Ángelo Gutiérrez Hernández, se comprometió a impulsar el renacer del partido y “convertirlo en ese instituto que durante muchos años tuvo relevancia en la entidad, pues son una familia lista para la batalla”.

Local Asume Ángelo Gutiérrez dirigencia estatal del Partido Acción Nacional

Al encabezar la toma de protesta del Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2024-2027 por la ausencia del líder nacional, Jorge Romero, quien por causas de fuerza mayor no acudió, Gutiérrez Hernández reconoció que a nivel nacional al PAN no le fue bien porque cometió diversos errores, pero en Tlaxcala no fue la misma tónica, pues mantuvieron la votación al llevar a cabo las mejores estrategias para mantener ese voto azul.

Ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en el Centro de Convenciones de la ciudad capital, manifestó que después de haber tocado fondo ahora solo les resta ir en ascenso, lo cual lograrán con la participación de cada uno de los militantes, porque hoy Acción Nacional es una institución pública que le pertenece a los ciudadanos, que nació para hacer el bien común, ser solidarios y subsidiarios, pero sobre todo para respetar la dignidad de la persona humana.

Ángelo Gutiérrez Hernández se comprometió a convertir al PAN en ese instituto que durante muchos años tuvo relevancia en la entidad. Everardo Nava / El Sol de Tlaxcala

Lamentó que por ganar gobiernos y diputaciones descuidamos al partido, de ahí la necesidad de renacer, porque es lo que representa Acción Nacional, la cercanía con las personas y con sus necesidades, además de ser empáticos con aquellos que los necesitan, así como la necesidad de abatir la inseguridad y la pobreza”.

Puntualizó la necesidad de tener un partido que renazca y que no sólo mire hacia el pasado glorioso, sino que construya un futuro digno de los principios que los han dignificado siempre, “como es la afirmación de ideales eternos y, sobre todo, el respeto a la dignidad de la persona humana”, además de que reconoce el valor intrínseco de cada mexicano, más allá de su circunstancia y el bien común como eje central de sus políticas.

“No podemos olvidar que el PAN no sólo fue creado para ganar elecciones, sino para hacer un faro moral y político que guíe a México hacia una democracia plena, libre de corrupción y de opresión, pues sin principios no son Acción Nacional, por eso deben ser partícipes activos del necesario renacer del partido.

Ante los tiempos convulsos que vive Tlaxcala y México, señaló que la ciudadanía exige un PAN fuerte que haga frente a las amenazas serias a la democracia, a la justicia y a la libertad, pues el centralismo, autoritarismo, la pobreza creciente y la polarización social demandan un partido renovado y valiente, de ahí que sus principios deben traducirlos en acción afirmativas.

Aseveró que el PAN necesita ciudadanos de verdad que luchen y defiendan sus ideales, pero de manera puntual, generar unidad interna y altura de miras con compromisos social, porque sólo podrán liderear si primero son ejemplo de unidad y concordia, de ahí que han dejado atrás las divisiones internas y trabajan como un solo cuerpo para recuperar la confianza ciudadana.

Y en este momento crucial, expresó que Tlaxcala exige un partido que abrace las causas sociales, un liderazgo valiente, comprometido, unido y tienen frente a sí el resto de construir, no sólo una victoria electoral, sino un verdadero renacimiento de sus ideas y su fuerza política, además de demostrar que el PAN sigue siendo la mejor opción para Tlaxcala y el país, es decir, un partido de valores, trabajo y, sobre todo, de unidad, pero con la modernización de sus estructuras.

Además, adelantó que refundarán al partido en 25 municipios, porque la comunicación con los militantes será directa, por eso habrá una dirigencia de 24 horas y todo terreno, al tiempo que anunció que en febrero comenzarán con la escuela de capacitación y adoctrinamiento Alonso Lujambio, además de contar con una incubadora de los mejores perfiles que propondrán a disposición de los ciudadanos tlaxcaltecas en 2027.

EL PAN TIENE EN TLAXCALA UN EXTRAORDINARIO FUTURO: ANAYA

Por su parte, el senador de la República, Ricardo Anaya, aseguró que el PAN en el estado tiene un extraordinario futuro con el liderazgo de Ángelo Gutiérrez, máxime ahora que el país vive un momento difícil, de ahí que desde el Senado de la República han seguido una fórmula muy sencilla, que es respaldar lo que sea bueno para el país, para Tlaxcala y para la gente, pero también oponerse con fuerza, determinación y coraje a todo aquello que afecte a México.

De igual forma, el excandidato a la presidencia de la República sostuvo que el PAN se opondrá a todas las acciones que dañen a la democracia mexicana, “porque Morena tiene una estrategia muy perversa, que es acabar con la democracia en México y quedarse para siempre en el poder, por eso han realizado una serie de acciones que son parte de esa estrategia perversa

HABRÁ CERCANÍA CON LA DIRIGENCIA ESTATAL: ROMERO

A través de un video vía redes sociales, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, quien no acudió por causas de fuerza mayor, sostuvo que serán una dirigencia presente en la entidad, pues tiene en Gutiérrez Hernández el liderazgo necesario para llevar por buen camino al partido.