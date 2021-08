Impune en Tlaxcala, 98 % de feminicidios

Las muertes violentas de mujeres en la entidad no reciben justicia, pues el 98 % del total de casos queda impune, sostuvo Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía A. C., esto durante el foro de análisis “Tlaxcala no está en paz”, que reunió a organizaciones feministas de manera virtual.

Detalló que durante la administración de Marco Mena Rodríguez, de enero de 2017 a agosto de 2021, el Colectivo Mujer y Utopía documentó 116 muertes violentas de mujeres, las cuales presentaron hasta cuatro razones de género en el ataque de acuerdo con el artículo 229 del Código Penal en el estado.

Organizaciones feministas participaron en el foro virtual "Tlaxcala no está en paz", donde externaron que prevalecen muchas deudas en el tema de violencia de género y desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres

Del total, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició 21 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y solo tres cuentan con sentencias condenatorias, lo que se traduce en un 98 % de impunidad para el delito de feminicidio en la entidad.

Precisó que la política de estado que prevalece en Tlaxcala ha invisibilizado a las mujeres y negado los graves riesgos que las niñas y mujeres han enfrentado por generaciones, pues en la administración estatal que está por concluir no fueron implementadas políticas públicas para la disminución de la brecha de desigualdad, así como la atención, prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las féminas.

El no querer ver y resolver la situación de violencia que viven las mujeres es una expresión machista y misógina, durante el gobierno de Marco Mena Rodríguez la violencia feminicida aumentó considerablemente y los hechos violentos le han quitado la vida a más de 100 mujeres en este periodo, dijo.

Por lo tanto, añadió que el gobierno estatal no ha realizado lo suficiente en los últimos cuatro años y ocho meses, pues las organizaciones de la sociedad civil no dejaron de pedir mayor actuación en la atención de la violencia de género.

Para la nueva administración que entra en funciones en septiembre, las organizaciones feministas confíaron en que sean reestablecidos diversos mecanismos indicadores de seguimiento e impacto que permitan una evaluación objetiva de las medidas vigentes, pero también que los encargados de su implementación cuenten con formación en el tema de género y derechos humanos para no invisibilizar y minimizar la problemática.

Respecto al tema de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. aseveraron que persisten las deudas, pues la desaparición de Karla Romero visibilizó las deficiencias en materia de atención a las víctimas de este flagelo vinculado con la trata con fines de explotación sexual.

De enero de 2020 a agosto de 2021, el Colectivo Mujer y Utopía reveló que existen más de 500 desapariciones de niñas y mujeres en Tlaxcala y solo el 10 % cuenta con la aplicación de mecanismos de búsqueda inmediata.

