IMSS e ISSSTE aún no son Bienestar

En Tlaxcala, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no aperturarán su atención médica para todos los ciudadanos.

Local Tlaxcala, en proceso de adhesión al Insabi

Al menos no por el momento, pues en la entidad dichos institutos no son Bienestar, es decir, todavía no son aptos para brindar la atención médica a la población que no cuenta con seguridad social o que viven en zonas alejadas o de difícil acceso.

El IMSS y el ISSSTE en Tlaxcala por el momento no forman parte del INSABI, solo reciben a derechohabientes/Everardo NAVA

Y es que el Plan Nacional de Salud del Gobierno federal presentado hace unos días por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, involucra al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero también al IMSS y al ISSSTE, para ofrecer servicios de salud con únicamente con presentar la CURP (Clave Única de Registro de Población).

Por ser esteros, pirotecnia seguirá



Lee más aquí ➡️https://t.co/QH3YlnhG93#Municipios #Pirotecnia pic.twitter.com/WU742hiqCp — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 19, 2020

Sin embargo, a estas disposiciones solo se sumarán hospitales y clínicas del IMSS y del ISSSTE que antes eran Próspera, un programa social que otorgaba servicios de salud gratuitos a aquellas personas que no contaban con un esquema de seguridad social, pero que en el caso de Tlaxcala no estuvo vigente.

El IMSS y el ISSSTE en Tlaxcala por el momento no forman parte del INSABI, solo reciben a derechohabientes/Everardo NAVA

Local Recibe Sesa medicamentos del Insabi para atención de pacientes con cáncer

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Programas Federales, al momento es analizada la posibilidad de que ambas instituciones otorguen los servicios a toda la población, pues para ello tanto el IMSS como el ISSSTE deben contar con la infraestructura necesaria, así como con la plantilla de médicos y enfermeras para poder bridar la atención.

Por lo tanto, la atención en ambos institutos es ordinaria y el servicio es exclusivo para los derechohabientes hasta que tengan alguna instrucción de abrir las puertas para la ciudadanía sin seguridad social.

EL PLAN NACIONAL DE SALUD

Con el Plan Nacional de Salud, el gobierno de la República busca garantizar la obligación constitucional del Estado de ofrecer acceso a la salud a toda la población.

El gobierno federal anunció que este año serán construidos cinco nuevos hospitales del IMSS Bienestar para promover una mejor atención a la población que accede a esos servicios, pero la entidad no fue considerada.

Respaldo a inversionistas impulsa llegada de empresas a Tlaxcala: Sedeco



Lee más aquí ➡ https://t.co/rTwRIo94Xh#Economía pic.twitter.com/8lMQZWJZbg — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 19, 2020

Continúa leyendo:

Local Insabi busca servicios gratuitos de salud con calidad: Joel Molina

Local Difunde Sesa lineamientos del Insabi entre directores de hospitales