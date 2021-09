Este día, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró dos edificios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) que albergarán la unidad de docencia, laboratorios y talleres, espacios que tuvieron una inversión de 44 millones 925 mil 720 pesos.

Local Inaugura Lorena Cuéllar dos edificios en la UPTx

Acompañada del titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, y del rector Enrique Padilla Sánchez y Marco Antonio Hernández, hizo el corte del listón y la develación de las placas conmemorativas.

Ante directores, académicos, docentes y estudiantes destacados, Cuéllar Cisneros constató que el recurso designado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue invertido en la edificación de aulas dignas y de primer nivel.

Resaltó que el sector automotriz es una de las industrias con mayor auge en Tlaxcala por lo que dijo que es de vital importancia que los estudiantes se preparen para que al egresar de la UPTx cuenten con las habilidades y capacidades que requieren las empresas del ramo.

“Hoy vemos como se pueden hacer las cosas cuando se tienen las ganas de superarse, veo una gran oportunidad en muchas otras áreas como la automotriz que es muy importante en Tlaxcala, tenemos muchas empresas que dan buenos empleos, pero son para jóvenes de Puebla que están más preparados, por ello, hoy ustedes tendrán la dicha de llegar a estas compañías porque van a estar bien capacitados”, subrayó.

Foto: Karla Muñetón | El Sol de Tlaxcala

Reiteró a los presentes que será una gobernadora cercana, que los escuche y que estará presente en cada uno de los logros de la UPTX, ya que eso la motiva a trabajar todos los días y crear una nueva historia para la entidad.

En su intervención, el rector Enrique Padilla Sánchez agradeció la confianza de la gobernadora para comenzar con su gobierno una nueva historia en la educación superior, por lo que se regirá bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.

“Cuando su servidor llegó a esta universidad teníamos un pequeño déficit de credibilidad, algunos escándalos, falta de transparencia en el uso de recursos públicos y acoso sexual, hoy con este equipo que me acompaña transparentamos los procesos administrativos, comprobamos cabalmente los gastos ante la Federación y el Estado, y al día de hoy somos de los primeros entes fiscalizables que aprueban la cuenta pública”, destacó.

Agregó que la pandemia los alentó a realizar un cambio de paradigma por lo que en este periodo escolar comenzaron a dar clases semi presenciales a mil 200 alumnos en los laboratorios y clases a seis mil alumnos con la plataforma “Campus Virtual UPTx”, creada por estudiantes, programadores y académicos de esta casa de estudios.

En representación de la comunidad estudiantil, Brenda Hernández Pérez, alumna de Ingeniería Química, manifestó su beneplácito por la asistencia de la gobernadora a este evento, puesto que es una buena señal que habla de su compromiso con la educación.

LOS ESPACIOS

En este espacio virtual, se ofertan programas educativos de nivel licenciatura, especialidades, posgrados, diplomados y cursos de actualización y educación continua en línea, mediante el uso diversos recursos digitales y tecnología educativa bajo el modelo de competencias, con profesores expertos, con el propósito de ampliar su oferta educativa y ofrecer programas de formación a nivel, local, regional, nacional e internacional.

En el edificio de Unidad de Docencia 6 que albergará el programa académico de Ingeniería en Sistemas Automotrices se invirtieron 19 millones 119 mil 440 de pesos.

Para el edificio de laboratorios y talleres 3 se destinó un recurso de 25 millones 806 mil 279 pesos y consta de laboratorios de ingeniería, sistemas automotrices, ingeniería química, ingeniería industrial y posgrado.

