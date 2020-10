Inauguran inconclusa obra en Chiautempan

Banquetas y guarniciones inconclusas, registros de drenaje y cableado de energía eléctrica abiertos y cuarteaduras en su estructura registra la rehabilitación de la avenida La Paz, obra inaugurada la noche del pasado miércoles.

Previo al corte del listón inaugural, el alcalde Héctor Domínguez Rugerio destacó ante integrantes de su administración que esta obra tendrá una durabilidad de 20 años, aunque los desperfectos se observan a pocas horas de su conclusión.

Vecinos consultados por El Sol de Tlaxcala agradecieron la obra que durante años solo era bacheada y a partir de ahora mejorará su calidad de vida, pero otros manifestaron su inconformidad porque el gobierno se apresuró para inaugurarla sin ser concluida en su totalidad.

Esta obra de impacto, en la que se invirtieron 9.6 millones de pesos, inició a principios de mayo y cinco meses después fue concluida.

LOS TRABAJOS ESTÁN INCOMPLETOS: VECINOS

En un recorrido, habitantes y locatarios de la Avenida La Paz denunciaron que hay tramos incompletos y zonas de riesgo para los peatones al quedar los registros a cielo abierto, además de que la conexión del tubo de PVC para el drenaje está inconcluso.

Vecinos intuyeron que la obra fue inaugurada bajo presión, toda vez que las palmeras y otras plantas colocadas en jardineras fueron sembradas durante la noche y madrugada anterior a la inauguración, mismas que ahora ya presentan resequedad o se han desbaratado.

Un mecánico de la zona reprobó que frente a su negocio no colocaran banqueta y guarniciones, como lo contempla el proyecto, sitio en el que actualmente hay tierra y una toma de drenaje a la intemperie.

“El presidente no recorrió la obra para verificar antes de la inauguración, solo cortó el listón con su comitiva y no verificó que hay sitios en los que faltan cosas por hacer”, expresó molesto al considerar que el alcalde evitó el recorrido para no recibir reproches.

De las inconsistencias de la obra ya tiene conocimiento el ayuntamiento de Chiautempan por parte de vecinos, pero al momento no han sido atendidas.

