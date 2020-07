Inconforma pago de colegiaturas en UATx; es información falsa, aclara rector

En redes sociales, alumnos de las diversas licenciaturas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), externaron su molestia por el pago de colegiaturas, mantenimiento en las aulas de cómputo y credenciales que presuntamente solicitó la casa de estudios para poder reinscribirse al ciclo Otoño 2020.

En una denuncia enviada a este Diario, señalaron que son muchos estudiantes los que pasan por un momento difícil económicamente derivado de la pandemia por la Covid-19, por lo que no pueden cubrir los montos antes del 26 de julio.

Al respecto, el rector de la UATx, Luis González Placencia, refirió que es información falsa, pues la universidad no ha emitido algún comunicado oficial que exija el pago de cuotas para poder reinscribirse o que serán dados de baja por no cubrir las cuotas.

Señalo que verificó con directores y directoras de las facultades para conocer si alguno había solicitado pagos adicionales a los estudiantes, pero no fue así, no obstante, no descartan que algún funcionario de menor grado en la universidad haya pedido dinero a los estudiantes.

Aclaró que hace aproximadamente un mes invitaron a los educandos a efectuar el pago de sus colegiaturas, pues es un requisito que deben efectuar cada semestre de manera normal, debido a que este recurso es empleado para brindar becas a los estudiantes y otros recursos que no pueden cubrir con presupuestos federales.

Luis González Placencia dijo que en la UATx comprenden que los alumnos atraviesan por una situación complicada y no todos tienen las posibilidades de cubrir sus colegiaturas, por ello los estudiantes que se encuentren en una situación difícil pueden solicitar algún apoyo que brinda la universidad.

Explicó que ha dado la instrucción de comunicar a los estudiantes que soliciten una exención de la colegiatura o una prórroga, según sea el caso, pero fue enfático en pedir que quienes no necesiten algún tipo de apoyo no lo soliciten, pues podrían quitárselo a un compañero que realmente atraviese una situación muy difícil en el aspecto económico.

Refirió que para brindar este apoyo han realizado estudios socioeconómicos en alumnos que han externado que no pueden cubrir los montos de colegiaturas porque no tienen ingresos en sus domicilios. Aclaró que por esta situación ningún alumno será dado de baja.

Los alumnos que no puedan pagar su colegiatura deben externar su situación en la rectoría de la UATx, para brindar la exención o una prórroga.

