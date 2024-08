¿Inconvenientes para abordar la combi? Las rutas del transporte público no han sido definidas tras el cierre de vialidades por obra pluvial en Tlaxcala

¿Ya no sabes dónde tomar el transporte público? Tras el comienzo de los trabajos de rehabilitación de tuberías en la calle Emilio Sánchez Piedras, en la ciudad de Tlaxcala, provocó que las unidades de diversas rutas tomen vías alternas o son desviadas por otras rutas para llegar a su destino, pero esto afecta a los usuarios que no tienen identificados los puntos de parada.

Desde el mediodía de ayer 31 de julio, que inició el cierre de la calle Emilio Sánchez Piedras, el caos vehicular afectó a conductores y usuarios, estos últimos tuvieron que caminar diversas cuadras para abordar la unidad o llegar más rápido a su destino.

Hasta la mañana de este jueves, concesionarios de las rutas con dirección a Amaxac, Apetatitlán, Chiautempan y Santa Cruz Tlaxcala informaron que las autoridades estatales no han determinado las rutas que deben tomar las unidades y tampoco han fijado los nuevos puntos de parada para los usuarios.

Comentaron que las unidades no siguen una ruta fija, pues dependen de la desviación que les indiquen los trabajadores de la obra pluvial, así que los pasajeros que toman las unidades desde la central no tienen mayor inconveniente, pero las personas que abordaban sobre las paradas establecidas en bulevar Mariano Sánchez tendrán problemas para encontrar unidad y deberán caminar hasta la parada del mercado municipal porque no tienen asegurado el paso por la zona.

Al respecto, Reina Aguilar Hernández, integrante de la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala y representante de la ruta Guadalupe Tlachco-Tlaxcala, detalló que las rutas más afectadas por la obra son todas las que circulan para Santa Ana, San Pablo Apetatitlán, Amaxac, Santa Cruz Tlaxcala, San Manuel, Coaxomulco, Huitznáhuac, Guadalupe Tlachco, San Lucas, Frontera y hasta la Apizaco que pasa por vía ordinaria.

Explicó que algunas unidades son desviadas por la calle 20 de Noviembre y esto ocasiona que la parada del mercado esté saturada e impide el adecuado abordaje del pasaje, sumado a que en la zona no cuentan con vialidad.

Indicó que otras unidades deben pasar por el Centro Expositor sobre la avenida Tlahuicole, pues así las mandaron las personas encargadas de los cierres viales, entonces deben pasar por Acxotla del Río sobre la calle Xicohténcatl, hasta incorporarse por la calle Gustavo Arévalo y tomar la Ribereña, justo detrás de la Plaza China, esto para regresar a la parada del mercado y abordar pasaje, pero ya van con menos tiempo por la vuelta que deben dar.

Lamentó que las autoridades responsables de la obra no realizarán una definición de las rutas del transporte público, tampoco les notificaron de los trabajos para que tomaran sus previsiones.

Aseguró que otros problemas que enfrentan son las infracciones a las que pueden ser acreedores, una porque en la parada del mercado registran saturación y los elementos de Vialidad municipal los multan, a eso se suma que al circular por Acxotla del Río, que pertenece a San Juan Totolac, también pueden ser infraccionados por circular fuera de ruta.

La representante del transporte, añadió que las autoridades del municipio de Tlaxcala no tienen organización para el tráfico vial, lo que ocasionó el congestionamiento entre el transporte público y privado.

Por lo tanto, recomendó a los usuarios abordar las unidades de las diversas rutas en la central (para los conductores que les de tiempo llegar) y en la parada del mercado, que son los puntos que hasta el momento tienen fijos y han podido respetar.