Incrementan en Ddeser solicitudes de acompañamiento para tener aborto seguro; actualmente la Red registra 4 mil peticiones

En lo que va de este año, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) ha registrado más de cuatro mil solicitudes de acompañamiento para realizarse un aborto seguro, de las que a la fecha concretó dos mil 800, lo cual ya ha superado el número del año pasado, que fue de dos mil 500, advirtió la directora de esta organización en Tlaxcala, Rosario Texis Zúñiga.

En entrevista, estimó que al cierre de diciembre alcancen los cuatro mil acompañamientos, lo cual es una cifra alarmante, de ahí que es una necesidad urgente la despenalización del aborto para que las chicas ya conozcan dónde más podrían acceder a un derecho que es importante.

Al final las mujeres están ejerciendo sus derechos y uno de ellos a decidir sobre su cuerpo, y sí hemos visto casos y hemos acompañado dos mil 800 casos hasta el 15 de octubre de este año, entonces la verdad es que para nosotras es muy importante seguir haciéndolo porque sí, sabemos que hay una necesidad, señaló.

En este sentido, aceptó que aún les falta el periodo más complicado y donde más casos registran, que son entre octubre, noviembre y diciembre, que es el periodo más concurrido, pues se duplican al cierre de año, principalmente en mujeres de 20 a 35 años, porque ha cambiado la visión para las mujeres que en algún momento no pudieron interrumpir o decidir sobre su cuerpo y ahora ya conocen sus derechos y que no pueden continuar con un segundo embarazo.

Explicó que, además, existe un porcentaje de al menos un 40 % de mujeres que buscan el aborto por casos de violencia sexual que no se denuncia, pues, aunque sí está en la normatividad, las mujeres no van ni denuncian y no acuden a los servicios de salud, mejor acuden a las asociaciones porque sufrieron una violencia sexual o su pareja las agredió.

Mencionó que al quedarse con ellos, sí deben comprar su procedimiento, donde el costo promedio es entre los 700 y mil pesos, aunque depende de las semanas de gestación que tenga, pero todo ellos lo realizan a través de fundaciones, por lo que logran tener un procedimiento muy seguro, aunque en algunos caso suele fallar.

Enfatizó que los municipios que mayor incidencia presentan de abortos son San Pablo del Monte, Apizaco, Tlaxcala, Chiautempan, Huamantla, Tequexquitla, Zacatelco y Nativitas, donde se concentra el grueso de la población y de los principales municipios donde más atienden a mujeres de manera segura.

Celebró que al momento no han registrado ninguna complicación obstétrica, pero desafortunadamente sí tuvieron una muerte materna por aborto mal practicado, pero no fue el servicio de salud, fue en una clínica privada y, a partir de ahí, llegó a la clínica de salud con hemorragia y sepsis, con lo que obviamente se llegó a la muerte materna de una joven, aunque sí hay caso de morbilidad que se practicaron mal.

Sin embargo, lamentó que aún existe criminalización en el servicio y donde tratan mal a mujeres que reciben con agresividad por parte del personal, tanto médico como de salud que las atiende y que a veces se genera como unas violencias desde la parte obstétrica, de ahí que despenalización permitirá también cambiar las rutas de atención en los servicios de salud y que todos los hospitales tengan que contar este servicio.

"Trabajaremos porque realmente en los hospitales haya los servicios porque, pese a las legislaciones, las mujeres siguen abortando en condiciones clandestinas o no conocían que hay un servicio seguro”

Rosario Texis Zúñiga, directora de Ddeser Tlaxcala