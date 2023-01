Independiente, el caso de exbasificada, dice diputada

“ El caso de la exbasificada del Congreso del Estado, quien en días pasados acudió al poder Legislativo a buscar su reinstalación después de haber conciliado conmigo es un tema muy directo con la persona y está fuera del paquete de los que demandaron, por eso solo quise realizar un acto de justicia en ese momento ”, argumentó la expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leticia Martínez Cerón.

Lo anterior, ante las acusaciones realizadas por la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Lorena Ruiz García, sobre la solicitud de esa exbasificada para reinstalarla en su lugar de trabajo, pues ya había alcanzado un arreglo con Martínez Cerón, violando los acuerdos de sus homólogos de no reubicar a ninguno de los 34 exempleados.

En entrevista, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) negó haber incurrido en alguna situación fuera de la competencia que tenía en ese momento de realizar la conciliación, pero los dimes y diretes siempre van a estar, aunque llegamos a un acuerdo de que la íbamos a indemnizar con 600 mil pesos y no más de un millón, pero siempre y cuando fuera reinstalada en su lugar de trabajo

“ No afecté a nadie, los demás ya habían hecho acuerdos y yo investigué antes y ya habían aceptado, pero ella no estaba en el paquete de los 34, esta era una situación totalmente independiente, una denuncia aparte, puesto que ella no había aceptado nada, por eso hicimos una conciliación para poder bajar el costo ”, reiteró.

Sin embargo, sostuvo, respetará las decisiones de la mayoría y los acuerdos tomados en la Junta de Coordinación y Concertación Política, de ahí que el haber dado esa oportunidad a la persona no quiere decir que ya deba estar laborando, no, hay otros procesos y si la Junta y los compañeros así lo determinan se pueden ir a otro juicio y están en su derecho, tanto los afectados como los diputados





El Congreso del Estado cuenta con más de nueve millones de pesos para liquidar a los 34 extrabajadores del Legislativo que denunciaron despido injustificado.

