Independientes, opción ante hartazgo: Delfino Suárez

Los candidatos independientes representamos la mejor opción para la ciudadanía tlaxcalteca ante el hartazgo al esquema de partidos y a las dos alianzas “perversas” que se unieron con la intención de mantenerse en el poder o acceder a él, aseguró Delfino Suárez Piedras.

El candidato independiente a la Diputación Federal por el Distrito I conocido con el mote de “El Changuito”, imagen que incluso aparecerá en la boleta electoral como una estrategia electoral, manifestó que quienes van por la vía ciudadana a la elección del 6 de junio cuentan con la legitimidad de la gente que avaló su solicitud de apoyo.

“Lograr la candidatura independiente no fue fácil porque me sometí al escrutinio de la ciudadanía en una especie de primera elección no formal, algo que no ocurrió con mis adversarios a los que los postularon los líderes de los partidos y llegan a la contienda sin pasar por algún tamiz”, dijo.

Resaltó el hecho de que la gente que avaló su postulación le permitiera tomarle una foto a su credencial y a la persona, lo cual es complejo porque se necesita inspirar mucha confianza.

“Si la gente no tiene confianza no te da su apoyo y Delfino es uno de los únicos dos mexicanos que vamos al Congreso federal tras pasar el filtro de ser candidato independiente y eso tiene doble mérito… ante el enojo generalizado de la ciudadanía hacia la política y los partidos, los independientes somos la mejor opción, al menos en esta región norte del estado”.

