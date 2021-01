Informa el IMSS que inicia el año con servicio hospitalario híbrido

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala atiende a los pacientes que requieren hospitalización por complicaciones respiratorias asociadas al Covid-19, en sus tres hospitales: el Hospital General de Zona No. 1 “La Loma” y el Hospital General de Subzona No. 8 (conocido como Clínica 8) en la ciudad de Tlaxcala y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2, en la ciudad de Apizaco, informó el jefe de Prestaciones Médicas, doctor Bruno Hernández.

Local Llega a su tope Hospital IMSS de La Loma, en la capital tlaxcalteca

Por medio de un comunicado oficial, explicó que el proceso de reconversión de los tres hospitales ha iniciado nuevamente para priorizar la atención a los pacientes con Covid-19 y las áreas de aislamiento van aumentando de acuerdo a la demanda de los servicios hospitalarios. "Con la experiencia ganada durante 2020, hemos logrado darle flexibilidad a nuestras instalaciones para irse ampliando conforme la demanda del servicio lo requiera".

Médicos tlaxcaltecas, en el siguiente grupo para ser vacunados contra Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/cKFpcn6hRb#Covid19 #Contagios #Vacunas pic.twitter.com/Ck4eAKocgM — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 5, 2021

“Hasta el momento ninguno de los tres hospitales ha alcanzado su tope en la atención de los pacientes Covid, se tiene capacidad hospitalaria y de ser necesario serán utilizadas áreas propiamente no hospitalarias, para la atención hospitalaria de pacientes Covid”, refirió.

Local Alcanza Hospital General de Zona 1 del IMSS ocupación máxima de camas UCI

Las instalaciones de los tres hospitales IMSS permanecen divididas en dos áreas, una para continuar con los servicios ordinarios de citas programadas y servicios hospitalarios por urgencias, y otra diseñada para atención y hospitalización asociada a enfermedades respiratorias por la Covid-19.

Estos últimos pacientes son atendidos conforme a sus propios requerimientos, pues cada uno es un caso particular y se les brinda la atención debida, con personal médico especializado y paramédico habilitado para desempeñarse con seguridad y experiencia.

“Al estar actualmente en semáforo naranja, algunos servicios de especialidades, así como la toma de laboratorios y estudios de rayos X quedan suspendidos hasta regresar nuevamente a semáforo amarillo; por el momento solo se atenderán servicios de urgencias”, señaló.

Alerta en Tlaxcala ante nueva cepa de coronavirus



Más Información aquí ➡ https://t.co/gwwOWRCN9r #Cepa #Covid-19 #Salud pic.twitter.com/Cptt0XWC8m — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 3, 2021

Bruno Hernández enfatizó que el personal del IMSS que atiende a los pacientes Covid-19, cuentan con los Equipos de Protección Personal necesarios para desempeñar sus funciones, así como con la formación profesional para atender el proceso que le corresponde.

Local Se suma IMSS Tlaxcala a la "Operación Chapultepec"

Además, en su momento fueron capacitados y continúan con recapacitación por los hallazgos recientes sobre el tema y las diferentes fases de la pandemia, medidas de prevención, plan de respuesta institucional, ruta crítica, traslado de paciente sospechoso, toma de muestras, manejo hospitalario, limpieza y desinfección, entre otros, los cuales están dirigidos a las diversas categorías que conforman la plantilla institucional.

Al resto del personal IMSS, que es la gran mayoría y no tiene contacto ni va a atender casos Covid-19, se le ha capacitado en la materia para que cuente con información científica y observe las medidas que todas y todos en general, deben cumplir en materia de prevención.

Registra Tlaxcala alza de contagios y muertes por Covid-19, coincide Gatell



Los detalles en ➡ https://t.co/YB8enoUvJ4#Salud #Tlaxcala pic.twitter.com/4ppllaMFrU — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 29, 2020

Cabe destacar que las Unidades de Medicina Familiar operan de manera normal, con sus servicios ordinarios.

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Tlaxcala, hizo un llamado a la población en general a no confiarse, a seguir manteniendo las medidas de previsión: uso de cubrebocas, lavarse las manos de manera continua durante el día, no salir de casa más que para lo indispensable y no acudir a lugares cerrados y con mucha afluencia de gente.

Más de 60 personas se recontagiaron de Covid-19, en Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/Rwy9sBUdGB #Contagios #Tlaxcala #Covid-19 pic.twitter.com/sGs4HGwlaE — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) December 29, 2020

No dejes de leer:

Local Continúa la recuperación de empleo formal: IMSS

Local Aumentan quejas contra el sector salud