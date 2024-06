Inhibidores de señal del Cereso de Tlaxcala afectan telefonía de los vecinos de la zona

Establecer una llamada desde un teléfono celular es casi imposible para los vecinos del Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en la colonia Loma Xicohténcatl, en el municipio de Tlaxcala, debido a la reciente instalación de inhibidores de señal que dejan inoperable la red de los teléfonos móviles.

Policiaca Vinculan a dos por robo de autotransporte; también les imputan robo de mercancía y portación de inhibidor de señales

Versiones de los afectados indican que el problema comenzó este 2024 para decenas de vecinos del centro penitenciario varonil, ubicado sobre la Calle 8, una de las principales vías de comunicación de la colonia Loma Xicohténcatl, donde no es posible ni llamar a los números de emergencias.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Los pobladores y visitantes al reclusorio deben caminar varios metros para tener un poco de señal y establecer una llamada, pero las fallas continúan y la voz se escucha entrecortada o simplemente se acaba la comunicación.

Los inhibidores de señal también son conocidos como jammers. Consisten en dispositivos electrónicos diseñados para bloquear o interferir las señales de comunicación inalámbrica y generalmente son instalados en prisiones para evitar que las personas privadas de su libertad usen los teléfonos celulares para delinquir.

La fecha exacta de la instalación de inhibidores de señal en el Cereso es desconocida, pues las fuentes oficiales omitieron dar información sobre el tema, pero algunos lugareños coincidieron que el problema comenzó hace unos meses, cuando notaron que no contaban con red. No obstante, desde hace varios años existen estos dispositivos en la prisión de Tlaxcala, aunque presuntamente no operaban al 100 % y la problemática no era severa.

Entérate: ➡️ Hallan tráileres con inhibidores de señal

Actualmente, son diversas las calles donde no pueden comunicarse y los vecinos han recurrido a otras alternativas para no estar desconectados, pues los celulares son una herramienta de trabajo, un aliado en una emergencia, para consultar información, comunicarse con amigos y familiares o simplemente para pasar un momento de ocio en redes sociales.

La falta de señal es todo el día y con todas las compañías telefónicas, aunque con algunas logra entrar una llamada, pero con fallas. “En el primer piso de mi casa no tengo señal, me he dado cuenta que al subir al tercer nivel cuento con un poco de señal, pero así estamos todo el día”, compartió un habitante de la zona.

Por ello, deben recurrir a la conexión Wireless Fidelity (WiFi o fidelidad inalámbrica) que contratan con diversos proveedores del servicio, lo cual les permite enviar y recibir mensajes, establecer llamadas mediante aplicaciones y conectarse a redes sociales, pero no pueden establecer una llamada “normal” y no les queda de otra que emplear los teléfonos fijos y alámbricos.

No dejes de leer: ➡️ Desde penales salen cinco millones de llamadas: IFT

AFECTACIÓN REBASA CALLES COLINDANTES

Las calles que rodean al Cereso de Tlaxcala son la 8, 31, 10 y 39, vialidades que tienen la mayor afectación por no contar con red móvil. La colonia Loma Xicohténcatl tiene la característica de que sus calles son números y no nombres, como ocurre con la mayoría de vialidades, salvo el bulevar del Maestro.

En las cuatro calles mencionadas las aplicaciones de geolocalización también quedan inservibles, al abrir el GPS la ubicación se queda en la última parte con señal y no se actualiza hasta que nuevamente se contacte una red.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Este Diario constató que la problemática no se limita a las cuatro calles que rodean a la prisión y rebasan estas avenidas, así que registran afectaciones en calle 37, 35, 33, 29 y 45, donde es posible establecer una llamada, pero con intermitencias.

En esas zonas, a unos 500 metros del Cereso, se logra hacer una llamada, pero las palabras se escuchan entrecortadas, los mensajes tardan en salir y entrar, después de unos minutos la comunicación se corta por falta de señal.

Más adelante se encuentran los campos deportivos Joaquín Cisneros Molina que, según una placa, están desde agosto de 1995, donde también se presentan fallas de señal.

Este Diario constató que la problemática no se limita a las cuatro calles que rodean a la prisión y rebasan estas avenidas. Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar: ➡️ Sólo 21 de las 294 cárceles del país tienen bloqueo de llamadas

En contra esquina está situado el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) plantel 03, donde sólo en la parte de las canchas deportivas tienen afectación, el resto de instalaciones no reporta problemas ni quejas, informó personal del área de vinculación de la institución educativa de nivel medio superior.

Policiaca SSC genera resultados con acciones estratégicas de prevención y combate a la delincuencia

VECINOS SE ADAPTAN A LA FALTA DE SEÑAL

En el recorrido por la zona, los vecinos se han adaptado a la falta de señal, aunque no están conformes, reconocen que no pueden impedir la presencia de inhibidores de señal que evitan que las personas privadas de su libertad cometan delitos.

Lee también: ➡️ Vinculan a dos por robo de autotransporte; también les imputan robo de mercancía y portación de inhibidor de señales

A la fecha tienen identificadas las áreas que no cuentan con servicio y hasta qué puntos logran establecer una llamada. Incluso, a las personas que no son del lugar les aconsejan caminar otros metros para poder comunicarse.

En las inmediaciones del Cereso existen negocios de fotocopiadoras, tiendas de abarrotes, agua purificada, servicio de internet, un despacho jurídico, comercio de alimentos y un salón social, pero la mayoría son domicilios particulares.

Entre las dependencias están el Tribunal Electoral de Tlaxcala, Unidad Canina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPEs) de la Policía Estatal, la Delegación Estatal de Policía y la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, donde el personal también padece la falta de red móvil.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Quienes cuentan con la posibilidad de conectarse al WiFi en su centro de trabajo o domicilio mantienen el uso del teléfono móvil, quienes no tienen esta opción se centran en otras opciones.

Local Ordena Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana sustituir a 19 directores municipales de seguridad

INHIBIDORES DE SEÑAL INSTALADOS DESDE 2020

Desde agosto de 2020 fueron instalados inhibidores de señal en los Ceresos de Tlaxcala para combatir llamadas de extorsión que eran realizadas desde el interior de los centros, según información publicada en notas periodísticas.

Lee también: ➡️ Guardia Nacional pide 94 mdp para antidrones

El documento precisa que los dispositivos se encuentran en los tres centros de reinserción, que son los varoniles situados en Apizaco y Tlaxcala, así como el femenil, también en Apizaco.

La medida surgió en respuesta al acuerdo remitido a las entidades federativas con fecha 28 de febrero del mismo año, para que las secretarías de Seguridad Ciudadana de los 32 estados del país reforzaran las medidas para inhibir las comunicaciones indebidas al interior de los centros penitenciarios; en Tlaxcala emprendieron diversas acciones, entre ellas la instalación de 21 inhibidores de señal de celular.

En ese año, del total de los dispositivos, 11 fueron colocados en el Cereso de Apizaco, siete en el Cereso de Tlaxcala y tres en el centro femenil de Apizaco.

Te recomendamos: ➡️ FGR en Tlaxcala, destruyo objetos ligados con delitos

A la acción se sumaron revisiones periódicas en las celdas, patios y cinturones de seguridad de los centros de reinserción, en el área de aduana cuentan con equipo de rayos X para detectar objetos o sustancias prohibidas que podrían transportar los visitantes en alimentos o cavidades de sus cuerpos.

Local Elementos de seguridad privada tienen beneficios… y también carencias

ESTÁN PROHIBIDOS, EXCEPTO EN CERESOS

La portación de dispositivos que inhiban la señal está prohibida en el país, de ahí que en Tlaxcala registran diversas detenciones por esta causa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los inhibidores de señal son considerados como un mecanismo para combatir delitos de extorsión desde los centros penitenciarios, por Ley todos los centros de reinserción del país, tanto federales como estatales, deben contar con estos aparatos desde 2018.

En México, desde el 25 de enero de 2020, existe un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para prohibir la utilización de bloqueadores o inhibidores de señal, conocidos como jammers.

Así, con la adición del artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, quedó prohibido fabricar, comercializar, adquirir, instalar, portar, usar y operar los equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen.

Los detalles: ➡️ Par de sujetos pagarán con 18 años de cárcel por portar equipos para inhibir señal de telefonía celular

No obstante, la reforma autoriza el uso y operación a las autoridades de los centros de reinserción, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, instancias de seguridad pública federal y de seguridad nacional en el cumplimiento de sus atribuciones.

Local [Video] Seguridad privada es auxiliar de la pública; en Tlaxcala hay 65 corporaciones autorizadas

Finalmente, la Ley autoriza la destrucción de los aparatos que sean asegurados a cargo de la autoridad correspondiente (Secretaría de Seguridad Ciudadana); mientras que ordena a las personas que cuenten con estos dispositivos entregarlos a dicha instancia.

11 inhibidores de señal fueron colocados en el Cereso de Apizaco.

7 dispositivos fueron instalados en el Cereso de Tlaxcala.

Continúa leyendo: ➡️ [Actualización] Confirma Cuéllar la Ciudad de Seguridad

3 inhibidores en el centro femenil de Apizaco.

SANCIÓN

Las personas que empleen inhibidores de señal serán acreedores de 12 a 15 años de prisión; mientras que los servidores públicos tendrán una pena de 15 a 18 años de cárcel.