Inicia hoy en Tlaxcala jornada intensa de vacunación

Desde este jueves y a lo largo de las próximos días, la Secretaría del Bienestar iniciará una campaña intensa de vacunación de adultos mayores contra la Covid-19, con lo que esperan cumplir con la encomienda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de concluir lo más pronto posible la aplicación a este sector de la población, adelantó el delegado en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez.

En este sentido, precisó que en los próximos días arribarán “muchísimas” dosis a la entidad, pues Tlaxcala está contemplado para que sea uno de los estados donde se termine de vacunar a los adultos mayores lo más pronto posible por su cercanía con la Ciudad de México, de ahí que ya están preparados para la jornada exhaustiva.

Explicó que para la próxima semana esperan recibir antígenos de CanSino Biologics, Sinovac y Pfizer-BionTech, además de segundas dosis de la de AztraZeneca, con lo cual se estarían completando los esquemas dentro del plazo marcado por las farmacéuticas.

Eso sí, puntualizó que para las comunidades más marginadas tienen previsto aplicar el fármaco de CanSino, pues desde la Federación así lo instruyeron.

De igual forma, detalló que para Tlaxcala capital, Tlaxco, Ixtacuixtla y Yauhquemehcan destinaron un total de 18 mil 58 dosis pertenecientes a Sinovac y Pfizer-BionTech, mismas que serán aplicadas a igual número de adultos mayores, por lo que con estas comunas sumarían 32 de las 60 ya inmunizadas.

Finalmente, llamó a la población a que tengan calma y esperen indicaciones, además de que pidió que no se acerquen a los puntos de vacunación que no son de sus municipios porque no se les aplicará y evitar hacer filas desde un día antes.

LOS HORARIOS

Para Yauhquemehcan la aplicación será únicamente este jueves de 09 a 17:00 horas en la Plaza del Huehue y la explanada de la presidencia de San José Tetel.

En Ixtacuixtla será de 08:00 a 17:00 horas el 25 y 26 en el auditorio municipal, auditorio de comunidad de San Diego Xocoyucan, el auditorio ejidal y en la plaza del centro de la Trinidad Tenexyecac.

Para Tlaxcala se realizará este jueves, viernes y el próximo sábado en un horario de 08:00 a 17:00 horas en el Centro de Convenciones, el Salón Azul del Instituto Mexicano del Seguro Social, en San Diego Metepec; Centro Expositor y la explanada de la Clínica 8 del Imss.

En el caso de Tlaxco será jueves y viernes de 09:00 a 17:00 horas en la explanada del Centro Expositor municipal, así como en la explanada de comunidad de Atotonilco y la primaria de comunidad de Unión Ejidal.

