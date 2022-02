Inicia proceso para elegir titular del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

A partir del cuatro de febrero quedó abierta la convocatoria del proceso de selección y designación del cargo de Consejero Presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que culminará con la designación, a más tardar el 22 de agosto próximo, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El concurso público avalado por unanimidad de votos del Pleno en Sesión Extraordinaria realizada este viernes con base en las atribuciones que le conceden las leyes vigentes, prevé que la toma de protesta del funcionario designado se concrete el 02 de septiembre, para fungir por un periodo de siete años.

Entre otros, los requisitos que deberán cumplir los interesados es el de tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; tener más de 30 años cumplidos al día de la designación; poseer, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura; contar con buena reputación y no haber tenido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Además de ello se pide: ser persona originaria de la entidad federativa o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; no haber tenido registro a una candidatura ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.

Importante es no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación; no tener inhabilitación para ejercer cargos públicos; no haber sido persona designada por parte del Consejo General del INE en la Presidencia o Consejería Electoral del ITE o de cualquier otra entidad federativa; no ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante.

Calendario de actividades

Los plazos marcados en la convocatoria señalan que, del 4 de febrero y hasta las 18:00 horas del día 25 del mismo mes, será habilitado, en línea, el Sistema de Registro de Aspirantes, para que las personas carguen los formatos y la documentación.

A más tardar el 22 de marzo será llevada a cabo la publicación de la lista de personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos legales.

En tanto, la aplicación de examen de conocimientos será efectuada el 2 de abril próximo, cuyo horario y sede será notificado a los candidatos; a más tardar el 14 de abril será publicado el resultado de los exámenes y los días 21 y 22 de abril se llevará a cabo el cotejo documental.

El 7 de mayo del presente se tiene agendada la presentación del Ensayo, cuya publicación de resultados se hará a más tardar el 19 de julio.

El desarrollo de la etapa de entrevistas, con la que se cierra el periodo de evaluación, será conforme al calendario previamente aprobado por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, de la que se notificará el horario de manera oportuna a los participantes.

Para la designación y remoción de los Consejeros Presidentes y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con al menos dos personas, de las cuales una deberá ser mujer y, hasta cinco personas, de conformidad con el principio de paridad de género, para que de ésta se designe a quien ocupará el cargo.

La propuesta de las personas candidatas de la Comisión de Vinculación deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para ocupar el cargo.

Una vez elaborada la propuesta, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la sesión que corresponda.

A efecto de conocer y descargar la convocatoria completa, los interesados pueden ingresar en https://cutt.ly/2OP7FTX o consultar las redes sociales del INE Tlaxcala.





