Inician munícipes con entrega de informes al Legislativo local

Como cada año y de acuerdo con lo establecido en la Ley Municipal, los ayuntamientos están obligados a rendir un informe de gobierno en el mes de diciembre, de ahí que la mayoría de estos han iniciado la entrega por escrito a los diputados locales para después presentarlos ante la ciudadanía.

Según el artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los informes no serán considerados como propaganda, siempre y cuando se limiten a realizarse una vez al año, además, si su difusión se lleva a cabo en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.

De igual forma, la ley señala que la presentación del mismo no debe exceder de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha de rinda el informe y que este no tenga fines electorales y no sea dentro del periodo de campaña electoral.

Con relación a las titularidades de las presidencias de los 60 ayuntamientos, la Ley Municipal establece en el artículo 41 fracción XXI deberá presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al ayuntamiento y a las comisiones de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública municipal.

En este caso, también no serán considerados como propaganda gubernamental personalizada si la difusión la hacen siete días antes y cinco posteriores a su presentación, en caso contrario, sería violatorio a la ley.

Y es que conforme a una reforma avalada en marzo de 2020, los integrantes del ayuntamiento también están obligados a presentar un informe anual, modificación realizada al artículo 39 de la Ley Municipal que establece como los primeros 15 días del mes de agosto de cada año para presentarlo.

El primer informe del gobierno estatal y los municipios será del 31 de agosto de 2021 a diciembre de 2022.

