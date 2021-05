Iniciará la transformación: Lorena Cuéllar

La candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que justo en un mes comenzará la transformación de Tlaxcala, una vez que arrase en las urnas.

Tras la adhesión de la agrupación política nacional “Ricardo Flores Magón” que preside el sindicalista Eduardo Vázquez Martínez, la abanderada de MORENA, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala, enfatizó que al asumir el Gobierno trabajará intensamente para que Tlaxcala sea un referente a nivel nacional y se convierta en un ejemplo del no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Voy a trabajar para que Tlaxcala sea un referente a nivel nacional. Que nuestro Estado y nuestro legado cultural se sienta y se reconozca en todos los rincones del país. Que el orgullo tlaxcalteca sea la ventana a través de la cual nos vea ahora el mundo, que todos conozcan la importancia de nuestra historia. Trabajaremos para impulsar la economía y el desarrollo, impulsaremos la competitividad que se traduzca en más empleos y mejores condiciones para las familias”, apuntó.

Cuéllar Cisneros también expresó que habrá una nueva historia para Tlaxcala en materia de seguridad y salud, para que la gente recupere la confianza de salir a las calles y de que su patrimonio estará seguro, así como que los centros de salud estén debidamente equipados y tengan los medicamentos necesarios.

“Juntos vamos a reafirmar el orgullo de nuestro Estado, porque tenemos el mejor proyecto a la altura de todos nuestros ciudadanos”, exclamó.

Tenemos el mejor proyecto a la altura de todos nuestros ciudadanos. El 6 de junio no solo se juega la gubernatura, sino que se trata de la transformación

Lorena Cuéllar / Candidata a la gubernatura

