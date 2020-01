Insistirá el PRD en despenalizar aborto

Las acciones legislativas para que se despenalice el aborto en Tlaxcala, serán un tema que siga impulsando la bancada del Partido de la Revolución Democrática, con la intención de evitar que las mujeres sigan siendo criminalizadas, por lo que no desistirán a pesar de que existan voces contrarias, refirió la diputada Laura Yamili Flores Lozano.

Local Omisiones, en derechos de mujeres

Consideró que este tema es complejo, pero comentó que es una injusticia que las mujeres estén pagando penas carcelarias por haber abortado.

Es una injusticia que las mujeres estén pagando penas carcelarias por haber abortado, señaló la diputada /Mizpah Zamora

Ante la situación, dijo que tendrán que impulsar la despenalización del aborto, para posteriormente promover su legalización en la entidad, que permita contar con las condiciones adecuadas en los sistemas de salud para este tipo de procedimientos.

Flores Lozano confió en que en este periodo de sesiones sus homólogos permitan que se abra el debate sobre el tema, que “tendrá que ser intenso e interesante, pues estaremos defendiendo la decisión de las mujeres sobre su cuerpo”. “No se les está obligando a abortar, solamente se les darán las garantías para que puedan tomar una decisión libremente”, subrayó.

Viable, fomentar la donación de órganos en escuelas



Los detalles en ➡ https://t.co/6oidC0wcBt#DonacióndeÓrganos #Tlaxcala pic.twitter.com/u1T6HnfQ1L — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2020

VOCES DISCORDANTES

Ante la inconformidad del Partido Encuentro Social, que promovió una iniciativa para proteger la vida desde el momento de la concepción, la congresista perredista expresó su respeto a diferentes formas de pensar, aunque fue clara en que defenderán los ideales que los distinguen como partido

La legisladora expresó que no desistirán en su intento para que esta iniciativa se someta al debate y, en el mejor de los escenarios, pueda ser aprobada. Sin embargo, apuntó que en el ámbito nacional el tema también ha tenido auge por lo que, de aprobarse, solo les correspondería homologar los ordenamientos locales.

Aseveró que esperan que los diputados de Movimiento Regeneración Nacional quieran apoyar este tipo de propuestas.

Local Rechaza Frente por la Familia el aborto

He notado que en esta legislatura, los temas que generan un debate complejo preferimos no tocarlos, en mi opinión se tienen que abordar y si se dice que no, pues ya se dijo que no, pero es muy complicado seguir acumulando pendientes, concluyó.

Entérate. Actas de nacimiento y matrimonio expedidas en Tlaxcala ya no pierden vigencia



Lee más aquí ➡ https://t.co/5hamg9Rcyj#Gobierno #Tlaxcala pic.twitter.com/eP7ZacVWe2 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2020

Acciones

Otro de los puntos en que insistirán los perredistas para que se someta a discusión en el próximo periodo de sesiones será la aprobación del matrimonio igualitario.

En Tlaxcala, desde el año 2016, fue aprobada la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala, que permite a personas del mismo sexo, con capacidad jurídica y de voluntad propia, establecer un hogar en común.

Continúa leyendo:

Local Se unen familias para rechazar el aborto y los matrimonios igualitarios

Local Se sumará Tlaxcala a movilización antiaborto