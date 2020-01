Insistirán en crear la carrera administrativa: Wendolyn Amaro

La líder de la delegación DIII-1 de trabajadores administrativos, perteneciente a la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Wendolyn Amaro Ramírez, aseguró que con la llegada del nuevo secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, insistirá en la creación de la carrera administrativa, así como en la recategorización de los agremiados.

Local Calla Sepe ante falta de pago a becarios

En entrevista, adelantó que independientemente de que trabajarán con las autoridades estatales, llevarán un proyecto al Congreso de la Unión, pues después de la reforma al artículo tercero, se estableció el equivalente a carrera magisterial con el docente, pero han olvidado a los administrativos.

Inicia temporada de incendios forestales, en Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/fMI88dSedO #Incendios #incendiosAustralia pic.twitter.com/kqiLT85KYX — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 8, 2020

“Queremos llevarla para que se den reformas y también tomen en consideración el trabajo del administrativo, pues con las reformas se le quita una carga al docente para que se desempeñe y es lo mejor que puede pasar, pero lo asumimos nosotros y necesitamos de un crecimiento, una mejora económica”, explicó.

Además, indicó que pugnarán por la recategorización, esto debido a que ya existen tres categorías que son muy bajas, de ahí que insistirán en esos puntos que son los que más les interesan y, de esta forma, ayudarán a la negociación llevándola a otras instancias.

Local Promueve Sepe Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos

Por otro lado, afirmó que han estado al pendiente y vigilando el que no haya represalias hacia los agremiados y han trabajado tranquilamente, pero sin dejar de insistir en que se apliquen las prestaciones que están pendientes y que se haga el análisis de lo que todavía falta en la minuta que se estableció, pero que no se había trabajado con el actual secretario por razones lógicas, ya que él no tenía preciso cómo estaba la dependencia. Sin embargo, expresó que ya pasó el tiempo pertinente para que se sienten a operar esa minuta, la cual se basa en el contrato colectivo, pues la reforma está hablando de que el trabajador debe tener en sus manos el contrato colectivo de trabajo y la mayoría no lo tiene.

Eso sí, sostuvo que han encontrado una buena disposición y un buen trabajo en esta administración, lo que esperan continúe al momento de discutir los 28 puntos de su documento, del cual solo se resolvieron nueve, pero en este año ya tienen acuerdos para sentarse a trabajar tanto la parte oficial como la sindical.

589 Agremiados, pero en total existen mil 200 trabajadores en todas las oficinas.

Entérate. Actas de nacimiento y matrimonio expedidas en Tlaxcala ya no pierden vigencia



Lee más aquí ➡ https://t.co/5hamg9Rcyj#Gobierno #Tlaxcala pic.twitter.com/eP7ZacVWe2 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 7, 2020

Continúa leyendo:

Local Pocos contratiempos en el regreso a clases

Deportes Promueve Sepe acciones y valores de la cultura deportiva entre estudiantes