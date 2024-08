Inspecciona Secretaría de Impulso Agropecuario daños por humedad a cultivos

A fin de conocer los daños a los cultivos de maíz por sequía y exceso de humedad en ejidos de tres municipios de Tlaxcala, autoridades de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) hicieron un recorrido a las tierras de labor, acompañados de presidentes de la Comisaría Ejidal. En Hueyotlipan, Atlangatepec y Muñoz de Domingo Arenas las autoridades contabilizaron -con el apoyo de un dron- las afectaciones a los cultivos.

Rafael de la Peña Bernal, titular de la SIA en Tlaxcala, advirtió que, a partir de este año, sólo recibirán apoyos del gobierno estatal los productores que trabajen la tierra.

Dijo que ha comprobado que los propietarios de la tierra, -sin trabajarla ni invertir-, reciben apoyos como fertilizante granulado gratuito del Gobierno de la República y un subsidio para el Bienestar para la Producción por hectárea, pero eso ya no lo vamos a permitir pues hay productores que rentan las tierrasarriesgan mucho dinero cada año para sembrar maíz híbrido para el autoconsumo de las familias tlaxcaltecas

Después de constatar los daños -porque durante un mes no ha dejado de llover- aclaró que las tierras que se quedaron sin sembrar no serán respaldadas, porque no se hizo una inversióny explicó que pasa todo lo contrario es con los productores que hicieron el esfuerzo y la inversión de sembrar trigo, cebada y maíz y perdieron todo.

Ante un representante de la aseguradora contratada, aseveró que el año pasado el seguro fue de 16 millones de pesos, pero se cubrieron daños por el orden de los 26 millones de pesos. De la Peña Bernal anunció que para el ciclo primavera-verano 2024 se tiene previsto un recurso para el seguro al cultivo, de ahí que la empresa contratada deberá responder. “Es una Aseguradora que ha respondido a las expectativas, muy comprometida con los hombres del campo de Tlaxcala”.

Respecto al número de hectáreas dañadas en forma total y parcial en Tlaxcala, mencionó que será en próximos días cuando se de conocer la cifra, no obstante, aclaró que el porcentaje es menor, toda vez que desde el 20 de junio comenzó a llover, lo que permitió a trigueros y cebaderos establecer sus semillas.

En el caso de los productores que no sembraron a tiempo, anunció que entregará avena forrajera a través de un programa 70-30, en la que los hombres del campo sólo pagan un 30 % del costo de la semilla por hectárea.