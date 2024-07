Instalan mesa de trabajo para abatir rezago escolar en Tlaxcala, fortalecerán actividades artísticas y tecnológicas

Como una estrategia para combatir el rezago y abandono escolar en Tlaxcala fue instalada la mesa de trabajo para la implementación del “Programa para garantizar la permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, el cual será aplicado por docentes de Educación Artística y Tecnológica.

La estrategia entrará en vigencia a partir del ciclo escolar 2024-2025 y la mesa de trabajo permitirá definir las nuevas ubicaciones de los centros de trabajo para los integrantes de la nueva Coordinación de Educación Artística y Tecnológica.

Los trabajos fueron encabezados por Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública del Estado (Sepe), quien mencionó que Erasmo Atonal, será el encargado de dicha coordinación.

Comentó que el propósito de la mesa de trabajo es que las diligencias sindicales puedan vigilar, acompañar y asesorar el proceso para que los docentes de educación artística y tecnológica, que lo hayan solicitado, puedan efectuar la reubicación de los centros de trabajo.

Aseguró que cuidarán que ningún derecho de los maestros sea vulnerado, de ahí que serán vigilados los procesos de cada uno de los 248 maestros que integran las coordinaciones.

El secretario de Educación destacó que cuidarán, como tarea principal, el interés superior de los niños y niñas para recibir atención especializada en materia de educación artística y tecnológica.

“Después de la pandemia observamos retos enormes para atender la materia de rezago educativo, entendido como una situación en que los infantes no alcanzan el máximo logro educativo o no tienen el logro que el resto de sus compañeros, pero la circunstancia que impide que alcancen ese logro educativo no se debe al desempeño del menor, se trata de los contextos para fortalecer las redes de apoyo familiar escolar y comunitario", explicó.

Meneses Hernández destacó que es necesario intervenir en este rubro para que los profesores, con su experiencia y conocimiento, puedan apoyar y tener un buen desempeño en las escuelas.

Dijo que tendrán hasta el 16 de julio para que los profesores definan el centro de trabajo en que estarán, esto con la finalidad de evitar que tengan que desplazarse de una escuela a otra para impartir las clases de educación artística y tecnológica, para tener una mejor intervención pedagógica.





Reveló que en Tlaxcala son 166 escuelas las que cuentan con el servicio de Educación Artística y Tecnológica, las cuales continuarán con esa atención y los profesores tendrán la posibilidad de incorporarse a escuelas de sostenimiento estatal o federal sin perder su afiliación sindical.

Finalmente, adelantó que buscan a mediano plazo fortalecer a los docentes de este rubro para impulsar y fortalecer las horas que tienen, pero también buscan ampliar el servicio a un mayor número de escuelas.