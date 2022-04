Instancias federales, estatales y municipales, unen esfuerzos para combatir inseguridad en Tlaxcala

Los maleantes tendrán que pensar dos veces antes de delinquir en Tlaxcala. En días recientes fue implementado un operativo inédito que unió a instituciones de índole federal, estatal y municipal para combatir la inseguridad.

La estrategia se denomina “Tlaxcala I” e inició el pasado 29 de marzo en comunidades de Tlaxco y Atlangatepec, lugares que fueron seleccionados por su alto índice delictivo, según estadísticas oficiales. La intención fue detectar y aminorar diversos delitos, como los robos de vehículos, secuestros, asaltos a unidades de autotransporte, extorsiones, portación ilegal de armas y drogas, entre otros.

Así, elementos del Ejército Mexicano de la 23 Zona Militar, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del estado, además de autoridades del Instituto Nacional de Migración y Protección Civil, principalmente, integraron un grupo interinstitucional que realizó recorridos intensivos durante las 24 horas del día, pero los reforzaron en las noches.

El agrupamiento interinstitucional logró resultados favorables en combate a la delincuencia / Cortesía: Ejército Mexicano

Otra estrategia fueron los puestos militares y de seguridad, conocidos como retenes, instalados para revisiones sorpresivas en calles o caminos vecinales, sitios en los que han identificado que circulan las personas por periodos cortos de tiempo y de manera intermitente.

El operativo no solo se quedó en recorridos y acciones externas, pues los elementos inspeccionaron bares, antros y hoteles para detectar tráfico de personas y otros delitos, lo cual fue realizado por autoridades de Seguridad Pública, Protección Civil y Migración, bajo un protocolo de respeto a los derechos humanospara no cometer una violación a la integridad de las personas.

Para el operativo, la 23 Zona Militar asignó 12 vehículos militares / Cortesía: Ejército Mexicano

El operativo “Tlaxcala I” está enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 para fortalecer la seguridad en el país, en la entidad fue implementado por primera vez en los dos municipios mencionados del 29 de marzo al uno de abril.

No obstante, esta acción no se quedará en los cuatro días que duró el operativo, pues implementarán otros recorridos e inspecciones en otros municipios de la entidad, los cuales ya fueron identificados por el Ejército Mexicano como de mayor incidencia, de ahí que no fue posible revelar las próximas fechas y lugares para evitar alertar a los infractores.

RESULTADOS

En los tres primeros días del operativo “Tlaxcala I”, que fue del 29 al 31 de marzo, lograron la detención de personas, decomisaron armas de fuego, aseguraron vehículos, hidrocarburo ilícito y hasta drogas.

De manera más detallada, en las primeras horas de las acciones fueron aseguradas dos personas a bordo de un vehículo, quienes portaban de manera ilegal una escopeta calibre 20 milímetros (mm), nueve cartuchos útiles calibre 20 mm, una réplica de arma de fuego, tres cartuchos útiles calibre 22 mm, un envoltorio con características propias de la droga cristal y una pipa para consumo de estupefacientes, todo esto sobre la carretera Tlaxco-Acopinalco.

La presencia de los elementos también brindó seguridad a la población / Cortesía: Ejército Mexicano

Al corte del 30 de marzo fue asegurado otra persona a bordo de una motocicleta, aunque la unidad no contaba con reporte de robo, detectaron que tenía alterada la matrícula, el hecho ocurrió en la carretera federal Tlaxco-Chignahuapan.

Ese mismo día, también fue detenida una persona que conducía un vehículo con reporte de robo sobre la carretera federal Apan-Hidalgo, en Tlaxco.

Para el operativo, la 23 Zona Militar asignó 12 vehículos militares / Cortesía: Ejército Mexicano

Durante la noche fue asegurada una unidad porque sus placas no coincidían con el número de verificación en el Registro Público Vehicular, así como a un individuo que llevaba dos contenedores de aproximadamente 70 litros de hidrocarburo, quien no pudo comprobar su procedencia.

Además de estos resultados, también se ha brindado seguridad y actividades disuasivas para aminorar el delito, esto encaminado a mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país.

Finalmente, derivado de los resultados y que el operativo fue bien aceptado entre la población, la 23 Zona Militar llamó a los ciudadanos a denunciar los hechos ilícitos que se comenten en sus comunidades, garantizando el resguardo de su identidad para no ponerlos en riesgo.

“Tlaxcala I” integró a seis agrupamientos, cada uno contó con 45 personas entre militares y otras instancias, además de vehículos oficiales.

86 elementos

destinó la 23 Zona Militar para el operativo “Tlaxcala I”, así como 12 vehículos de las fuerzas castrenses.