Instituciones son responsables de combatir las desapariciones: Diputados

La desaparición forzada de personas es un fenómeno que no ha sido atendido ni abordado de manera oportuna y adecuada, aseveró el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, y resaltó que es responsabilidad de las instituciones combatir este flagelo social.

Al presentar el libro “Desapariciones en México, análisis sociojurídico del fenómeno en curso”, en el Patio Vitral del Poder Legislativo, el congresista quien es coautor de la obra, espetó que como representantes populares tienen que levantar la voz y dar las herramientas a las instituciones para atender el problema y no permitir que se normalice la violencia.

Sostuvo que hace décadas la mayoría de las desapariciones se daban en el ámbito municipal por diversas causas, pero a partir del 2006, cuando arrancó la guerra contra el narcotráfico, emprendida por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el fenómeno arreció con el involucramiento de los grupos delincuenciales.

Ante estos hechos, sus homólogos Alejandra Ramírez Ortiz, Blanca Águila Lima y Rubén Terán Águila, destacaron que la percepción multidisciplinaria puede ser la base para generar herramientas y datos metodológicos que contribuyan a crear marcos legales efectivos contra este problema.

Coincidieron que el objetivo es que Tlaxcala no se convierta en un foco de tensión y de inseguridad, que no desaparezcan los menores de edad, que no existan las mujeres golpeadas y desaparecidas, ni incrementen los actos de violencia.

De acuerdo con los legisladores, en la entidad se registran miles de desaparecidos en la última década, de ahí que, sostuvieron que es necesario dotar de recursos para dar atención a personas no localizadas.

Además, de contar con los recursos necesarios para contar con el equipo suficiente que permita identificar cuerpos localizados en tiraderos clandestinos y reforzar los mecanismos de localización de personas.

Conforme a las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los congresistas comentaron que de 60 reportes de personas desaparecidas en Tlaxcala, solo 21 fueron localizadas y en muchos de los casos no han sido tratados como de personas desaparecidas por las lagunas que existen en la legislación.

En su oportunidad, Rubén Terán Águila, planteó que la desaparición de personas no es un problema reciente, pero si es responsabilidad de los servidores públicos de crear instituciones fortalecidas como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una filosofía y pensamiento diferente.









Diputados de diversas bancadas coincidieron en la importancia de dotar de herramientas suficientes a las instituciones de seguridad

