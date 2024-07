Integran al secretario de Cultura estatal, Antonio Martínez, al equipo de transición de Claudia Sheinbaum

El actual titular de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, es el primer tlaxcalteca llamado a integrarse al equipo de transición de la actual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Será a partir del 1 de agosto de 2024 que se integre a los trabajos de transición del Gobierno Federal detalló el funcionario en entrevista para El Sol de Tlaxcala, quien comentó que su tarea estará orientada a contribuir a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Martínez Velázquez expresó que es un reconocimiento a la gobernadora, si tienes un buen equipo pues se reconoce también a nivel nacional. Probablemente me habrían invitado al equipo de transición de seguir siendo vocero de la federal, pero lo que he podido hacer gracias a la gobernadora y no tengo como pagárselo

Fue claro que el contar con el respaldo de la mandataria estatal en materia presupuestal y los diversos proyectos emprendidos le permitieron generar resultados concretos en la entidad y abrir espacios para artistas contemporáneos, jóvenes, la comunidad de la diversidad sexual.

Añadió que en lo que va de la administración incrementó en un 30 % el ´presupuesto de cultura, al inicio de la administración para este rubro sólo eran destinados 39 millones de pesos y este 2024 están ejecutando más de 62 millones de pesos.

Antonio Martínez resaltó que trabajará desde otras trincheras, pero siempre a favor de Tlaxcala y que “nos une el amor y el compromiso por Tlaxcala como la tierra de hombres y mujeres trabajadoras y honestas que han construido la nación mexicana”.

ACCIONES FORTALECEN ÁMBITO CULTURAL

Entre las acciones que resaltó durante su gestión al frente de la Secretaría de Cultura fue la creación del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda y Protección del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción.

Sumado a ello la implementación del modelo de educación artística profesional, pionero a nivel nacional. Por lo que hoy Tlaxcala cuenta con las licenciaturas en Artes Visuales y Artes Plásticas; Arte Textil y Educación Musical cuyos programas son avalador por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Otras de las acciones que resaltó fue la institución de dos escuelas de salterio en los municipios de Huamantla y Atltzayanca, así como la publicación del libro de texto gratuito para cuarto de primaria “Tlaxcala. Mi patrimonio Cultural”, avalado por la UNESCO y único en el país.