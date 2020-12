Integrará CTM incentivos de pago de internet

Al momento de realizar la revisión contractual y salarial del próximo año, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) incluirá los incentivos del pago de internet y energía eléctrica, así como de otros insumos, para aquellos empleados que realicen Home Office, sostuvo el representante legal de la central obrera, Víctor López Hernández.

REFORMA A LA LEY

Lo anterior luego de que en días pasados la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular el empleo a distancia, donde los empleadores deberán asumir los costos derivados de esta modalidad, como son internet y la parte proporcional de electricidad, así como otros insumos.

En este sentido, indicó que en el sector educativo son casi mil 300 los trabajadores de base y eventuales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de los centros de Educación Media Superior a Distancia los que han trabajado de esta manera desde que inició la pandemia, aunque ahorita se encuentran en paro ante la falta de pago de prestaciones.

En este caso, dijo que los trabajadores tuvieron que adquirir paquetes de internet más altos y más costosos, así como computadoras y demás para cumplir con su labor y, prueba de ello, es que las clases se dieron a distancia y se cumplió con los programas escolares y se dieron los resultados.

Aunado a lo anterior, explicó que existen alrededor de 400 empleados más adheridos a la CTM que han laborado a distancia en su empresa, además de que aquellos que tienen un trabajo administrativo y técnico también han tenido la oportunidad de laborar en esa modalidad y la productividad de las empresas continúa.

Ante esto, se dijo satisfecho de que se haya realizado esta regulación, porque en estas épocas se han tenido que adaptar a muchos cambios, y entre ellos muchos trabajadores que tienen oportunidad de laborar en su casa y han elevado sus gastos.

Asimismo, acusó que en algunos casos los trabajadores no son dueños de su tiempo porque la empresa les exige estar siempre pendientes,pues estás muy ligado a que el empleador te diga que en estos momentos comenzamos o que después porque tal directivo no puede a esa y ese tiempo extraordinario no lo están pagando.

Finalmente, resaltó la disposición de los legisladores de replicar este modelo europeo en la propuesta que se hizo aquí en México, ya que habla de que hay responsabilidad y, por qué no, mayor disciplina de organización en el trabajo, pues si el empleador no quiere pagar esos conceptos, debe ceñirse a un horario determinado

