Investigan cómo vive Tlaxcala la pandemia

A través de una encuesta divulgada en la página de Facebook Center for Research and Practice in Cultural Continuity, investigadores de la Universidad de Varsovia en Polonia realizan una encuesta para recabar información para entender mejor la situación actual con la pandemia del nuevo Coronavirus, así como el impacto de algunos aspectos de la historia de Tlaxcala.

En ella cuestionan sobre cómo enfrenta la sociedad tlaxcalteca la pandemia, si se siente amenazada o tiene miedo de perder su trabajo por esta situación, entre otros aspectos relacionados con la Covid-19.

Por otro lado, según la página de internet: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6qTtGN6GLZlpRqt, para completar la encuesta, el interesado necesitará de al menos 15 minutos, es voluntaria y en cualquier momento puede darla por terminada y si tiene cualquier pregunta o comentario, puede escribirlos en la sección de comentarios al final de la encuesta.

Para incentivar la participación de las personas, al final del cuestionario el participante recibirá gratis una colección de libros en náhuatl.

En la página, los investigadores establecen que el objetivo del proyecto es comprender cómo los nahuas (pertenecieron a un pueblo indígena precolombino que habitó en la altiplanicie de México y de América Central) han respondido al impacto social, cultural y psicológico de la conquista española de México, incluyendo los posteriores procesos de cristianización, dominación colonial, asimilación poscolonial y diferentes formas de racismo y opresión.

El proyecto se realiza a través de la Universidad de Varsovia en Polonia, con el apoyo del Centro Nacional de Ciencias de ese país





