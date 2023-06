Inviables, iniciativas de varios diputados

Debido a que sus equipos técnicos no revisaron bien las iniciativas presentadas, varios diputados de la LXIV Legislatura presentaron propuestas inviables o que ya tenían promovidas acciones de inconstitucionalidad en otros estados, sostuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar.

Local Reconocen a María Teresa Meneses Salado por su aporte literario, en el Congreso local

Lamentó que algunas de las iniciativas presentadas por sus homólogos son improcedentes, de ahí que no se debe basar la productividad en la presentación de las iniciativas, sino que cumplan con los requisitos legislativos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

“No podemos decir que de las 120 contenidas en la agenda legislativa se tienen que dictaminar todas, sino que la Comisión hace el estudio minucioso de cada una de ellas y algunas son improcedentes”, indicó.

Local Define Congreso límites territoriales entre cuatro municipios

De igual forma, señaló que en el segundo año legislativo atendieron más de 66 iniciativas que van a beneficiar al Estado de Tlaxcala, pues las que no atendieron fueron analizadas y no son procedentes, se quedan ahí, pero no en la congeladora, y otras que por su naturaleza deben analizarse aún más.

Lee más: ➡️ Inicia primer periodo ordinario de sesiones

El legislador reconoció que para evitar exhibir a los congresitas y que en el Pleno sus iniciativas sean rechazadas, realizan una “cortesía política” al anunciarles que no es procedente, siempre con argumentos jurídicos, técnicos y de derecho comparado.

“Nos sentamos con estudios legislativos, escuchamos sus observaciones y le decimos mira compañero, tu iniciativa no es viable, porque incluso ya existen acciones de inconstitucionalidad en otro estado y es así como se quedan tranquilos”, refirió.