ITE, sin recibir documentos de organizaciones

De las 17 organizaciones interesadas en convertirse en partido político, hasta el pasado 11 de enero ninguna entregó de manera formal la documentación correspondiente solicitada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para constituirse como partido político, reveló el presidente provisional del organismo electoral, Juan Carlos Minor Márquez.

En entrevista, explicó, esperarán todo este mes para recibir dicha documentación y saber cuántas presentan lo conducente, pues apenas está a mitad de enero y las organizaciones tienen hasta el próximo 31 de para entregar la documentación.

Sin embargo, puntualizó, existe en el reglamento un apartado, el cual señala que, si no presentan solicitud para constituirse como tal, el registro no será otorgado a nadie, así como si no cumplen con todo lo estipulado en la ley.

“En realidad no tenemos cuáles han cumplido con los requisitos, pues eso es un análisis a realizar cuando presenten la solicitud, pero dentro de los esenciales es cumplir con la asamblea estatal y, en este caso, las asambleas a las que acudimos son de cinco organizaciones”, puntualizó.

Subrayó que cualquiera de las 17 organizaciones puede presentar esos documentos, aunque hasta el momento no podría decir que únicamente esas cinco a las cuales acudieron a su asamblea cumplió.

Por otro lado, aclaró, en algún momento un partido político cuestionó la falta de información respecto del trámite que estaban llevando a cabo y, en ese momento, le informaron de los pasos, de que únicamente abordarían el tema hasta agosto y después presentar informes mensuales sobre los recursos, lo cual realizaron de forma pública.

Finalmente, reiteró la necesidad de esperara hasta el último día de enero, como lo establece la ley, para saber si reciben o no la documentación, pues deben concluir con el periodo marcado para respetar los tiempos.

5 organizaciones cumplieron con sus asambleas estatales, lo cual es un requisito para la constitución como partido.

