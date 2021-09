Joven crea proyecto para aprender náhuatl

Sergio Khalil Bello García, egresado de la maestría en Ciencias Computacionales del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), desarrolló el proyecto “iTlajtol” para teléfonos inteligentes, capaz de traducir del náhuatl al español y qué, además, ayuda a aprender la lengua materna y en breve será una aplicación móvil.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el talentoso estudiante relató que al entrar a la escuela tuvo que elegir una línea de trabajo que, en su caso, fue la de investigación enfocada a la inteligencia artificial, por lo que de ahí surgió la idea de crear un traductor náhuatl utilizando técnicas de procesamiento natural.

El investigador del Instituto Tecnológico de Apizaco, Khalil Bello García, creo la aplicación iTlajol para traducción al náhuatl / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Explicó que en este caso utilizó el idioma que hablan en la huasteca y el náhuatl clásico, que es usado ya hace años en Tlaxcala y generalmente en el centro de la República.

Afirmó que ya tenía el conocimiento de que era posible hacer traducciones con inteligencia artificial y solo se necesitaba un corpus para la evaluación suficientemente grande, por lo que empezó a recolectar los pares de palabras y, de ahí, pudo entrenar a los modelos de inteligencia artificial para que pudieran realizar traducciones y los resultados fueron muy buenos, pues superaron a otros modelos que se quedaron en investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Resaltó que el plus que “iTlajtol” aporta es que está creando una aplicación móvil que pueda ser usada por nativos, pero por ahora el desarrollo fue para IOS, aunque está viendo la posibilidad de subirla al host del ITA y de ahí podría estar disponible en menos de un mes para que la gente pueda empezar a interactuar con ella, pues lo interesante de esta es que las traducciones van aprendiendo de la gente también.

No existe ninguna otra aplicación que haga una traducción libre en náhuatl, pero sí las que hacen un match de palabras entre náhuatl y español en base a un corpus, aunque si buscas una sola palabra te saldrá una frase completa y no es realmente una traducción como tal, es igual que Google Translator,apuntó.

Agregó que los modelos también van aprendiendo de la gente, entonces se puede automejorar al iniciar con más traducciones y ayudar a la gente que quiere aprender el náhuatl, pues esta será una herramienta extra que les ayudará a alcanzar ese objetivo.

Por otro lado, adelantó que para su proyecto de doctorado piensa introducir el audio, esto para que las personas no tengan que escribir en el teléfono porque no lo conocen, pero con el habla será capaz de reconocer a la gente, qué es lo que dice y transcribirlo en texto para que pueda utilizar el traductor, ya que la interfaz está pensada para que use el menor texto posible.

Además, agregó que la aplicación está traducida al náhuatl de español e inglés, entonces también por ese lado empezó a trabajar con los nativos.

AGRADECIMIENTO

Sergio Khalil Bello García agradeció al ITA y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por apoyarlo en el financiamiento de su maestría, porque fue gracias a una beca del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo que entró el proyecto para que le brindaran el apoyo para equipo y entrenar a las inteligencias artificiales, y como es educativo les interesó mucho.

En su momento, Eduardo Sánchez Lucero, docente del ITA y su asesor de maestría, enfatizó que la dedicación de Khalil lo ha llevado a destacar en diversos concursos a nivel nacional e internacional, además de que su constancia lo ha llevado a alcanzar lo que se ha propuesto, ya que tiene muchas habilidades “y trabajar con él es agradable porque tiene la capacidad de desarrollar tecnologías y la facilidad y gusto por la programación”.

“iTlajtol” es una combinación del prefijo posesivo de “i” para náhuatl que es su, y Tlajtol que es palabra. Además, la “i” se usa popularmente para las aplicaciones como IOS.

