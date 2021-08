Jóvenes y niños ya son afectados por Covid-19: Sesa

En esta tercera oleada de Covid-19, los casos positivos de Covid-19 están aumentando en jóvenes de 20 a 30 años de edad, así como en menores de 18 y de 12, aseveró el secretario de Salud (Sesa), René Lima Morales, quien remarcó que las medidas de mitigación deben redoblarse, como tratar de no salir a lugares públicos, usar cubrebocas, no saludar de mano ni de beso y lavarse constantemente las manos.

Prácticamente del 23 de agosto al cinco de septiembre, Tlaxcala transitará por el naranja del semáforo epidemiológico de Covid-19, según la determinación del gobierno de la República.

Prefiriendo no proporcionar cifras, René Lima aceptó que registran contagios de menores de 12 a 15 años por el nuevo coronavirus, por eso pidió a los padres de familia estar pendiente de la salud de sus hijos y asistir al sector salud si detectan síntomas de sospecha.

Tras argumentar que la estrategia de las Brigadas Cuídate han ayudado a detectar los casos positivos y romper con las cadenas de contagio, el titular de la Sesa explicó que los signos del SARS-CoV-2 que presentan los adolescentes son cansancio, debilidad, malestar general y cuadro gripal.

Enfatizó que en este momento de la pandemia, cualquier menor de edad con síntomas de sospecha debe ser llevado al sector salud para practicarle una prueba y verificar si es Covid-19 o una infección respiratoria, lo que ayudará a tener un diagnóstico certero.

Seguimos en el ascenso en el número de contagios, el número de contagios es creciente, no ha cambiado, es muy alto, semana con semana sigue creciendo. Es muy importante que los adolescentes y los jóvenes tomen conciencia de algo no les afectaba y que no era sensibles en algunos momentos, pero en este momento les está generando enfermedad, destacó.

Asimismo, el funcionario estatal indicó que la proyección de la Sesa es que Tlaxcala registrará aumentos de casos confirmados en las tres primeras semanas de septiembre.

HAY CAMAS DISPONIBLES PARA LOS PACIENTES COVID

Sobre la capacidad hospitalaria, René Lima informó que la Sesa tiene camas disponibles tanto en el Hospital General de Nativitas, Huamantla y San Pablo del Monte.

Consideró que hasta el momento la ocupación está estable, pero no descartó que incremente con el paso de los días por la propia dinámica de la tercera oleada.

San Pablo del Monte está prácticamente reconvertido, nos falta adecuar unas áreas un poco más, para un mayor número de camas.

Desde que comenzó la pandemia, hay 21 mil 24 casos confirmados de Covid-19 en Tlaxcala. Los signos del SARS-CoV-2 que presentan los adolescentes son: cansancio, debilidad, malestar general y cuadro gripal.

