Junta Local de Conciliación y Arbitraje suspende atención al público como medida preventiva ante Covid-19

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dio a conocer que para contribuir con las medidas preventivas que anunció el Gobierno del Estado y reducir el riesgo de contagio de Covid-19 en la entidad, se suspenderá la atención al público del 23 de marzo al 19 de abril.

Local Escasean en la capital cubrebocas y gel antibacterial, por Coronavirus

Karina Edith Torres Vázquez, Presidenta de la JLCA, informó que, en Sesión de Pleno celebrada el 19 de marzo, los integrantes de la Junta determinaron suspender la atención que se brinda a la ciudadanía, como medida para evitar la conglomeración de personas en las oficinas.

Torres Vázquez detalló que se suspenderán todas las audiencias programadas en este periodo, no se celebrarán en convenios y no correrán los plazos legales, además de que no se recibirán promociones, salvo las relacionadas con emplazamientos a huelga.

🎆 | Pese a Covid-19 abarrotan baile de carnaval en San Marcos Contla, Tlaxcala



Los detalles en ➡ https://t.co/mLppwVesqH#Salud #Coronavirus #CarnavalTlaxcala2020 pic.twitter.com/yDI2dEtxym — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 19, 2020

En este sentido, la reprogramación de fechas para las audiencias que se suspendan serán notificadas a las partes interesadas.

Cultura La música como vía para la unión social

Cabe señalar que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje solo atenderá emplazamientos a huelga, por lo que se invita a los abogados y organizaciones sindicales involucradas en estos procesos a acudir únicamente con el apoderado legal y el secretario general del sindicato correspondiente a las audiencias en esta materia.

Con esta determinación, la JLCA prioriza la salud de los ciudadanos y del personal que labora en la Junta ante la contingencia por el Covid-19.

Finalmente, Karina Edith Torres Vázquez apuntó que la población puede llamar al teléfono 2 46 46 5 29 60, extensión 3107 para resolver cualquier duda durante el periodo que se suspenda la atención al público.

¿Quiénes son más vulnerables a la infección por el nuevo coronavirus?



Lee la nota aquí➡ https://t.co/QDX3uEsrjT#Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/wpBcyOhBvt — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 17, 2020

Continúa leyendo:

Local Respeta Seminario medidas sanitarias

Local Festividad de San José fue a puerta cerrada