Karenina refugiada en Irak, voluntaria en campos de refugiados

La historia de Karenina Aguilar, mujer tlaxcalteca, es probablemente similar a la de los 900 voluntarios que cada año visitan 70 países en condiciones vulnerables para apoyar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Local Demandan jóvenes de Tlaxcala que su voz sea escuchada

El pasado 22 de mayo, Karenina Aguilar Carmona, de 29 años, llegó a la ciudad de Erbil, en Irak, país en conflicto desde el 2003. Durante un mes brindó servicios de salud odontológicos.

No dejes de leer:➡️Conflictos en el mundo llevan a niveles récord la cifra de refugiados

El propósito fue llevar ayuda humanitaria y servicios de salud dental a personas desplazadas o refugiadas de las secuelas del conflicto bélico. Además, reunió fondos, para ayudar a acondicionar la clínica y llevar medicamentos.

DIFÍCIL ADAPTACIÓN CULTURAL

La originaria de Apizaco estuvo atendiendo en un centro comunitario para mujeres porque la interacción con hombres no es tan bien vista ni permitida y, aunque ser mujer extranjera no fue un impedimento para realizar sus actividades, sí hubo un protocolo para evitar un conflicto cultural a su llegada.

Te recomendamos:➡️Gran incendio en Grecia deja sin techo a 4 mil refugiados

Desde antes se me requirió cierto tipo de vestimenta: vestidos largos hasta la muñeca y hasta el tobillo. Fue un poco difícil porque a pesar de que había leído las normas, ya en la práctica se te puede escapar alguna cosa, narra Karenina a este medio.

Local Reconoce gobierno de Tlaxcala el mérito de jóvenes

Aunque viajó sola descubrió que más mexicanos se encontraban realizando la misma actividad; de hecho, reconoce que los latinoamericanos son muy bien recibidos, así que hay una gran cantidad de ellos trabajando en el lugar.

No te pierdas:➡️Corte niega amparo a refugiados para regularizar a sus hijos

La fuerza latinoamericana no representa ningún riesgo con base en el conflicto. Para ciertas nacionalidades, aunque quieran ser voluntarios, es más difícil llegar a Medio Oriente, pero para los latinoamericanos no.

REPÚBLICA TLAXCALLAN EN IRAK

Entre sus experiencias, Karenina comparte una con especial emoción: ver el nombre de Tlaxcala en un país que se sitúa al otro lado del mundo.

No dejes de leer:➡️Texas no reubicará refugiados, advierte gobernador

Relata que a su llegada a la ciudadela de Erbil, una de las ciudades más antiguas y continuamente pobladas del mundo, se percató de una lista por continente y la correspondiente a América descubrió la relación de dicha ciudad con la de Tlaxcala.

“«Esta ciudad comparte título en América con la República de Tlaxcallan» no me lo creía porque dije: «el nombre de Tlaxcala está del otro lado del mundo compartiendo similitudes con una ciudad tan importante. Yo soy de Tlaxcala»”, dijo orgullosa.

Entérate: ➡️Van más de 1.5 millones de ucranianos refugiados por la invasión de Rusia

Pese al agradecimiento con sus pacientes y la comunidad que se convirtió en su hogar por un mes, la tlaxcalteca reconoce que no todo fue sencillo, pues las secuelas del conflicto dejaron huella también en su vida: “Como todos los sueños, duelen a veces. Ese sueño me dolió; ver consecuencias del conflicto, la ciudad está cicatrizada, los edificios todavía tienen marcas del conflicto, los mismos niños me contaban cosas que vieron espantosas”.

Local Fortalecerá Tlaxcala relación con EE. UU.

Los desplazados viven con la creencia de que el mundo los ha olvidado; recibir ayuda desde el otro lado del mundo y sentirse tomados en cuenta es un parteaguas que trae una frase de Gandhi a la conversación lo que tengas que hacer en esta vida es insignificante, pero es importante que lo hagas porque nadie más lo va a hacer, así lo cree Karenina y asume que no calmará el agitado mar de necesidades en el mundo, pero su aporte fue invaluable para la vida de más de cien personas que desde el 2005 cruzaron el desierto de Siria y llegaron a refugiarse entre plástico y láminas, materiales apenas resistentes, pero definitivamente más seguros que sus antiguos hogares.

No dejes de leer:➡️Trump recorta cuota de refugiados admitidos en EU para 2021

CÓMO SER VOLUNTARIO

La Organización No Gubernamental “Millennium Relief & Development Services” brinda apoyo profesional a personas en situaciones complejas desde 1998 en más de 30 países y fue la que ayudó a Karenina a cumplir su sueño.

Para ser parte de su plan de ayuda humanitaria en Irak, es necesario ingresar en su página web ( https://mrds.org/iraq/ ) y registrar nombre, correo electrónico, un teléfono opcional y un mensaje de motivos para iniciar el trámite en programas de Afganistán, Libia, Georgia y Tanzania. En la misma página encontrará “Charity Pilot”, la sección de donativos económicos mediante tarjeta bancaria.

Lee también:➡️[Podcast] Las claves del mundo | Crisis de refugiados, entre la solidaridad y la discriminación

La Organización No Gubernamental “Millennium Relief & Development Services” brinda apoyo profesional a personas en situaciones complejas desde 1998 en más de 30 países.

LEE MÁS: ⬇️

Local Inicia el octavo Festival del Chile en Nogada en Chiautempan