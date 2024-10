La “bestia” dejó de ser opción de transporte para los migrantes

La “bestia” de acero dejó de ser el medio de transporte para la migración internacional en tierras mexicanas. Ahora, caminar es una de las alternativas para los que provienen de Centroamérica, Sudamérica y Sudáfrica con destino a los Estados Unidos de América (EU).

Pero a los indocumentados -más hombres que mujeres y niños- que abandonan sus países a causa del desempleo, pobreza e inseguridad, en su camino soportan mal tiempo y ponen en riesgo sus vidas al buscan el bienestar en EU.

Desde 2022, antes de cruzar la Ciudad de México, hay operativos permanentes a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) que, con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, Veracruz y Tlaxcala, los bajan del tren de Ferrocarriles del Sureste (Ferrosur) y los deportan a sus países de origen, aunque solo los abandonan en los límites de México con Guatemala.

Y aunque la mayoría busca llegar a los EU, ahora con los retenes del INM el “sueño” es mexicano, por ello, hondureños, venezolanos y haitianos han decidido quedarse a vivir en las grandes ciudades del territorio nacional como Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Ciudad de México y Baja California.

Como los hondureños Karla Yesenia y Douglas, quienes hace 30 días dejaron encargados a sus seis hijos con sus padres para emigrar en busca de trabajo en México. “Salimos en autobús del departamento de Valle, Honduras, hasta Guatemala, pero al entrar a México tuvimos que caminar varios días; no nos dejaron subir al tren, hemos aprendido mucho de los mexicanos, recibimos ayuda, nos han regalado chamarras, zapatos, alimentos y agua, son muy generosos”, explicó Karla, de 36 años de edad.

Mientras pedía unas monedas en un tope situado frente al albergue de Apizaco, expuso que, por venir a trabajar, dejó encargados a sus hijos Irma, Génesis y Josué de 18, 14 y 10 años de edad, respectivamente. “Me dolió haber dejado a mis hijos, mi Irma ya se casó, pero Génesis y Josué están chiquitos, pero no tengo otra alternativa más que arriesgarme para buscar un trabajo y mandarles para alimentos”.

Ante la indiferencia de la mayoría de los conductores por la solicitud de los migrantes en tránsito, Douglas comentó que también dejó a tres hijos al cuidado de sus progenitores. “Nosotros no queremos ir a Estados Unidos pues es muy difícil ingresar, nos dicen que los están regresando una vez que intentan cruzar el río, pero antes les toman huellas y no pueden entrar, nosotros estamos pidiendo refugio a México, porque venimos de un pueblo inseguro, vamos a presentarnos al Instituto Nacional de Migración para hacer el trámite, ojalá que no nos regresen”, expresó.

Manifestó que mientras encuentran un empleo en Tlaxcala piden dinero a los conductores para alimentos, porque en el albergue solo los aceptaron un día, se alojan en una casa ubicada en la colonia Santa Rosa del municipio de Apizaco.

EN 14 AÑOS HAN ALBERGADO A 90 MIL MIGRANTES

A 14 años de que abrió el albergue de Apizaco, La Sagrada Familia ha albergado con asistencia médica, psicológica y social a unos 90 mil migrantes de 30 países, informó Sergio Luna, director del albergue apizaquense.

Durante un mensaje que dirigió a migrantes y personal de ayuda del albergue, expuso que desde la pandemia la población migrante descendió en forma significativa, a partir de 2022 la población atendida se redujo a un 50 % con respecto a 2023, y la tendencia va a la baja.

Luego, lamentó que en Tlaxcala exista indiferencia por las familias en tránsito, sin embargo, dijo que el albergue seguirá con el compromiso en la defensa de los derechos humanos a pesar de las estrategias de seguridad del INM.

“Los operativos de Migración han generado que los indocumentados viajen en transporte terrestre, casi no llegan a los albergues porque buscan llegar más rápido a la Ciudad de México y después a las entidades fronterizas, solo que lo hacen a través de redes de organizaciones, muchas de ellas inseguras y terminan por pagar y aún así los deportan”, aseveró.

Incluso, destacó que viajar por México a través de caravanas tampoco asegura que lleguen a los Estados Unidos de América, pues en un lapso del recorrido interviene el INM para regresarlos hasta Chiapas.

Migrantes marcharon por las avenidas de Apizaco. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

MARCHAN HONDUREÑOS EN APIZACO

Como una forma de reconocer la existencia del albergue La Sagrada Familia, personal de apoyo y hondureños participaron en una marcha que inició en la basílica de Nuestra Señora de la Misericordia y concluyó en la parroquia Cristo Rey de la colonia Ferrocarrilera.

La marcha pacífica de indocumentados, en su mayoría hondureños, caminaron portando banderas de diferentes países sobre bulevar 16 de Septiembre, Emilio Sánchez Piedras y, luego, se interiorizaron sobre las vías del tren para ingresar al albergue.

Ahí, los coordinadores del albergue ofrecieron alimentos a los visitantes, en tanto que dieron a conocer estadísticas del inmueble, así como el trabajo de la Diócesis de Tlaxcala para contar con un inmueble con todos los servicios a fin de que los migrantes descansen unas horas y después continúen su camino hacia el tan trillado “sueño americano”.

El evento concluyó con una misa de acción de gracias en la que el párroco Elías Dávila Espinosa recordó a las personas fallecidas por mutilación del tren, así como al religioso Ramiro Zárate Tónix, quien hace tres lustros comenzó la defensa de los derechos humanos y apoyo de las familias desprotegidas, refugiadas e indocumentadas.

México es el país con más migrantes en tránsito a nivel mundial hacia EU; hay registros de personas sin documentos procedentes de África, Europa y América, de acuerdo con el INM.