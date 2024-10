La condecoración tiene el sabor del deber cumplido, agradece Beatriz Paredes la “Presea Tlaxcala 2024

A propósito de la Presea Tlaxcala que recibió en días pasados la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel, en el marco del aniversario 499 de la ciudad Capital, compartimos a nuestros lectores el discurso de la galardonada que, por considerarlo de interés periodístico, lo reproducimos íntegro:

“Recibo con enorme emoción, en esta tarde de inicios de octubre, la Presea Tlaxcala 2024, que otorga el H. Ayuntamiento de la Capital de nuestro Estado. Por muchas razones, que trataré de explicar en esta alocución, recibir esta distinción me es muy significativo. Gratitud infinita.

“Fue mi condición de niña tlaxcalteca, de adolescente y joven en la entidad, la feliz circunstancia que me permitió abrevar de la síntesis del Tlaxcala profundo, por mis orígenes, en Tizatlán; del mestizaje con altos componentes criollos hispánicos, y de los tintes otomíes, en la región de Huamantla, custodiada por la Matlalcuéyetl, lo que integró mi existencia.

“En mi caso, fue la forja, no en el barro ni en el hierro, sino en el tlaxistle de las riberas del Zahuapan, esa madera suave y a la vez firme, que soporta y a la vez resiste, en el bastón que sostiene a la vejez cansina, agotada, o que engrandece y mitifica, en el bastón de mando que te vuelve por un instante fugaz personaje de la historia. Fue la forja en el tlaxistle, mujer de madera tallada, la que imprimió los rasgos esenciales de mi personalidad y carácter. Soy quien soy, Beatriz Paredes, porque soy tlaxcalteca.

“Aprendí de la realidad campesina y de nuestra cultura ancestral, originaria, indígena, propia y única, a la vera del Palacio de Xicohténcatl, correteando entre las cuevas de tiza, mi entrañable Tizatlán.

“Descubrí de la maravilla de la Educación Pública en la escuela unitaria de mi pueblo, cuando el primero de primaria lo cursé con una maestra entregada. Desde entonces, soy una feroz defensora de la educación pública, y una admiradora pertinaz de las maestras y los maestros del país. Valoro la vocación docente.

“Aprendí de la igualdad y generosidad con don Higinio Paredes Ramos, mi padre, hijo de don Pedro Paredes, mi abuelo, náhuatl parlante bilingüe, campesino y albañil, maestro de obra; y de doña Refugio Ramos, la abuela Cuca, matriarca Ramos de los Ramos de Tizatlán, estirpe indígena de más de 500 años de donde salieron ilustres maestros e intelectuales indios. Árbol raizal que comparto con mi familia extensa, los Paredes, los Ramos de San Esteban Tizatlán.

“Sí, aprendizaje de esa generosidad de don Higinio que, años después, refrendé en las casas de Huamantla, en la noche florecida de los 14 de agostos cuando, sonámbulos colectivos, todos, se vuelven fiesta y anfitriones para recibir al mundo en medio de su fantasía y desprendimiento.

“Huamantla, que me descubrió Macondo y sí, la Historia es circular.

“Aprendí de la solidaridad con el Dr. Sánchez Paredes y el Dr. Álvaro Salazar, con don Pepe Zamora, con mis compañeros de la secundaria y de la preparatoria.

“Cantando juntos, haciendo deporte juntos, luchando juntos. Tuve muy buenos maestros y maestras, en las escuelas y en la vida. La maestra Felipa. El maestro Pancholin, el Dr. Courdourier, el maestro Jesús Zamora en el ámbito escolar. En la vida, Margarito Palafox, Natalia Teniza, Rosalía, Ernesto El Gavilán, Los Vagones.

“Aprendí de la justicia, con un gran maestro, Emilio Sánchez Piedras, tutor político ejemplar, paciente y dedicado. Mis convicciones se consolidaron con sus enseñanzas. A la forja original agrego el tinte del sentido, el troquel que dejó grabado el para qué: la política tiene sentido, sí, y solo sí, es para que la sociedad sea más justa, para que, en ella, todos los seres humanos alcancen condiciones de bienestar y dignidad. Para que nuestra tierra, de raíz y compromiso, sea un buen lugar para vivir.

“Aprendí de la justicia, de la necesidad de justicia, observando las Calpanerías donde habitaron los peones acasillados; conociendo del Derecho de Pernada, identificándome, con indignación, con los campesinos que exigían sus derechos, y la erradicación de condiciones del siglo XIX en pleno siglo XX. Allí me volví agrarista. Allí, mis grandes amigos: Anatolio, Nicho, Pelcastre, Martín Piña, Isaac, Julián Ocotitla, Mauro, Julio, El Brujo, los San Bartolos, Miguel Mexicano, Blandina, don Salomé, Lucía Maravillas, Gonzalo Maza, hombres y mujeres con nombres de Corridos, ojos de carbón encendido y manos de pedernal, dirigentes auténticos y claridosos. Compañeros de vida.

“No de barro, ni de hierro, de madera suave, pero firme, de cuando el tlaxistle se convierte en guayacán. Con ese armazón, y con la extraordinaria circunstancia de ser mujer latinoamericana, y transitar de mediados del siglo XX a inicios del siglo XXI, he vivido a plenitud todos los momentos de mi existencia.

“No he divagado ni un minuto -orgullosa de mis orígenes- y desde la atalaya excepcional de quien ha tenido acceso a la participación y el análisis en México, he tratado de aportar a la transformación democrática del tiempo en que me ha tocado incidir. Como ya lo dije, en el que fue mi primer informe como gobernadora:… EN TLAXCALA, la esencia de nuestra reflexión se nutre de asumirnos como parte del altiplano central del país, en la aurícula izquierda del corazón de la Patria, región de los orígenes y cuna de grandes culturas mesoamericanas. Zona de valles, laderas y lomeríos, de magueyeras serpenteantes que delimitan al dorado fatigoso del maíz, pan y rito. Universo fortificado por el macizo volcánico que levanta, desde la suave ondulación del Ixtaccíhuatl, desde la enhiesta gallardía del Popocatépetl, hasta las faldas encrespadas de nuestra Malinche, el Polígono debajo del cual libraban los tlaxcaltecas y los aztecas sus guerras floridas.

Geografía física que plasmaron los grandes, como José Ma. Velasco, los premonitorios como Atl, los raigales y los entrañables como Xochitiotzin.

“Geografía humana que recogieran el Tlacaelel, la Crónica de la Conquista de la Nueva España, Los Bandidos de Río Frío, Los Hijos de Sánchez, el Hasta no Verte Jesús Mío, La Región Más Transparente.

“Geografía Política de conurbaciones y migración interna, de macrocefalia del Distrito Federal, de interdependencia, de multitudes.

“Habremos de aprender a gobernar con multitudes. A conciliar, con fórmulas democráticas, el difícil binomio de densidad demográfica y escasez de recursos. A reestudiar el uso del espacio. A reconstruir una relación armónica con la naturaleza. A corresponsabilizar a la comunidad para que, juntos encontremos las respuestas que nos permitan resolver democráticamente la disyuntiva de: participación social, presión, tensión, desestabilización y autoritarismo, por la de participación social, interlocución válida, negociación, organización, corresponsabilidad social.”

“Señoras y señores.

Recibir un reconocimiento, siempre constituye un hecho de la mayor relevancia. Nunca son suficientes las palabras para expresar gratitud y congratulaciones.

“Sin embargo, cuando esta Presea se entrega en el crepúsculo de la existencia, después de haber cruzado desiertos y lomeríos, encontrado valles y prósperas praderas, bosques robustos y selvas inexpugnables, la condecoración tiene el sabor del deber cumplido, de la valoración de la cuestión juzgada. Por ello, elevo mi justipreciación a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, a quien presentó la iniciativa y al sr. Arq. Alfonso Sánchez García, presidente municipal de nuestra capital, y a todos aquellos los que incidieron en esta decisión que me conmueve.

“Harto simbólico es recibir esta Presea, en mi Tlaxcala querida, en la niña Tlaxcala de Miguel N. Lira, a dos días de que tomó posesión de la Jefatura del Estado Mexicano, la primera mujer Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

“Como feminista que soy, como precursora de la participación política de las mujeres en varios aspectos, valoro la importancia de este acontecimiento que es un hito en la Historia de México. Estoy segura que la Señora Gobernadora, Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, trabajará estrechamente con la Sra. Presidenta, en beneficio del desarrollo del pueblo y del Estado de Tlaxcala”.

“Amigas y Amigos:

“Hace más de 50 años, con pasos titubeantes, una parvada de jovencitos abordamos el escenario del Teatro Xicoténcatl, me acompañaban a presentar una composición musical para Tlaxcala, en el Primer Certamen de la Canción convocado por el patronato de la feria. Jóvenes e idealistas, preparatorianos de Huamantla. La canción se llamó Mi sueño. Era un trabajo de equipo, con la asesoría del Maestro Pepe, nuestro Maestro de Coro en la Primaria. Letra y música de mi autoría. Era cuando pensaba que me iba a dedicar a la composición musical.

“Desde entonces supe que, para cualquier gran hazaña, hay que convocar a los más, que nada trascendente es tarea solitaria, que hay que trabajar en equipo.

“Aprecio a las paisanas y paisanos que me han acompañado a lo largo de todos estos años, en las aventuras políticas en las tareas parlamentarias, en el ejercicio del gobierno local; en la Función Pública en el Gobierno Federal y fuera del país. Me queda claro, que buena parte de lo que soy, se lo debo a ustedes.

“Me queda claro también, de que la mayor parte de las oportunidades que he tenido se las he debido al sufragio de los tlaxcaltecas.

“Tengo memoria cierta y conciencia de su apoyo y solidaridad.

Hoy, que se escribe una nueva historia en Tlaxcala, y qué bueno que así sea, porque la renovación siempre es saludable, retomo algunas estrofas de esa composición de hace 50 años, que exalto, en el 499 Aniversario de la Fundación de nuestra entrañable tierra:”





Yo no sé

si mi Estado sea bello, pero allí

se respira el aire bueno,

se vive con libertades.

Yo no sé,

si sea transparente el cielo,

pero miro los volcanes,

y mi alma de bohemio,

se extiende como las aves.

Y es mi sueño, mi sueño,

que Tlaxcala, no se acabe.

Que lo puro de mi pueblo

sea eterno como los mares.