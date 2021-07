La consulta popular es un es un gasto innecesario: tlaxcaltecas

Poco o nulo interés muestran los tlaxcaltecas para participar en la consulta popular programada para el uno de agosto para indagar si se debe o no enjuiciar a los expresidentes del país.

Local Módulos del INE Tlaxcala laboran con normalidad

La mayoría, aunque sabe del tema a grandes rasgos, dijo no estar interesado en brindar su opinión para emprender el esclarecimiento legal, pues será un gasto innecesario, recurso que puede emplearse en otros rubros.

Y es que dicha consulta que cuestionará a los electores sobre iniciar un juicio en contra de extitulares del ejecutivo tendrá un costo aproximado de 528 millones de pesos.

Por lo tanto, en el sondeo realizado por este Diario, dijeron que de existir fundamentos necesarios que incurran en un delito deberán proceder legalmente, sin cuestionar a la población.

Local Con participación del 40 % será válida consulta popular

Una de las opiniones fue que la consulta popular es importante, lo que no me parece importante es el motivo de la consulta de juzgar a expresidente, si tienen pruebas que procedan legalmente, imagina que no haya pruebas y por la consulta enjuicien a los expedientes y las inventaran, en el peor de los casos quedarán libres y solo será una persecución política. El otro tema es cuánto costará realizar esa consulta, son 528 millones pesos que considero no vale la pena gastar tanto, precisó el señor Frank Cuapio Pérez.

Local Actualizará INE padrón para consulta popular

Por otro lado, la señora María José Altes dijo que no me interesa la consulta popular y no se me hace necesaria, creo que solo se debe proceder en lo que se investigue y que no sea costoso para el estado.

Otra punto de vista fue el de Eduardo Acosta, quien señaló que el juicio debe ser para cualquier persona que infrinja la ley, sea quien sea, en el caso de los expresidentes, si hay pruebas en su contra no debería hacerse la consulta para actuar en su contra, algunos aunque se realice la consulta y se pida su juicio ya expiró el término para hacerlo.

Para Laura Flores la consulta popular es innecesaria y solo debería procederse legalmente si existen los fundamentos necesarios.

Local En Tlaxcala, más de 36 mil credenciales 19 y 20 podrán participar en la consulta popular: INE

El ciudadano Víctor Temoltzi compartió que no me interesa el tema de la consulta popular y no estoy de acuerdo que la realicen, simplemente se debe aplicar la ley para enjuiciar a los expresidentes, pues fue creada para ser respetada y aplicada.

La consulta popular del uno de agosto busca indagar a los ciudadanos para emprender un procedimiento legal contra Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994; Ernesto Zedillo, encabezó al gobierno federal de 1994 a 2000; Vicente Fox, titular del ejecutivo en el país de 2000 a 2006; Felipe Calderón, de 2006 a 2012 y Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018.

#Entérate La @SCJN ratifica validez de cédula profesional electrónica | Ahora que el documento digital tendrá la misma autenticidad que el físico, te decimos cómo tramitarla...https://t.co/V6H74HRDef#CédulaProfesional — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 8, 2021

Continúa leyendo:

Local Acepta Bienestar que aumentó robo de gas LP

Local Presidente del TSJ comparece ante diputados, en reunión privada