La política debe ser para servir a la gente: Joel Molina

Joel Molina Ramírez, senador por Tlaxcala, aseveró que la política debe ser usada para servir a la gente, para estar más cerca de las personas, analizar sus problemas y tener una sensibilidad social y política que tome en cuenta sus planteamientos.

Se pronuncia Joel molina contra la subcontratación ilegal de trabajadores

Y a un año de la actual administración federal dijo que ya con las bases legales sentadas este 2020 quedará consolidada la Cuarta Transformación ofrecida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Máximo Hernández Cervantes, director de El Sol de Tlaxcala, el también encargado de la dirigencia en Tlaxcala de Morena aseveró que en estos momentos está enfocado en hacer un trabajo político que beneficie, tal como lo ha solicitado el presidente de México, a los más pobres.

Y para él las encuestas y el número de veces que un legislador sube a tribuna no determinan el trabajo hecho, ni la aceptación que cada figura política tiene entre la ciudadanía.

Por eso, no le preocupa que homólogos suyos hagan uso de la voz en cada sesión del Senado de la República, ni que las encuestas lo coloquen en las últimas posiciones como el preferido para ser candidato a gobernador de Tlaxcala.

POLÍTICA PARA SERVIR A LA GENTE

El senador Joel Molina Ramírez también encargado de la dirigencia en Tlaxcala de Morena, durante la entrevista en El Sol de Tlaxcala /Everardo Nava

En las instalaciones de esta Casa Editora, Joel Molina Ramírez, docente de profesión, aseveró que la política es una forma de servir a la gente.

Mientras daba un sorbo a la taza de té, comentó que a casi un año de ser senador de la República ha enfocado parte de su trabajo en tres aspectos: atender la contaminación del río Zahuapan, pugnar por un trato digno para derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus familias, y conocer quién tiene la concesión de la carretera Apizaco-Tlaxcala, por el tema de las cuotas.

Busca Molina una sociedad más justa

La política es mi vida y mi pasión y consiste en estar cerca de la gente, tratar de entender sus planteamientos con el criterio que el presidente de la República lo ha hecho a nivel federal, expresó.

Además de su trabajo en favor de la entidad que lo vio nacer y a la cual dijo le tiene mucho cariño, también habló de su papel como senador y su participación en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Aceptó que no es uno de los legisladores más activos del Senado, pero defendió que además de ser más corto el tiempo que lleva en ese cargo no hace uso de la tribuna -como algunos de sus homólogos- para solo asumirse en contra de las iniciativas de sus compañeros.

Legisladores federales ven retos

A ellos, quienes nunca están de acuerdo con las propuestas, los calificó como objetos de menor aceptación social, que le apuestan a estar en contra de lo que pueda ser benéfico para el país.

En su caso, se dijo partícipe de todo lo acordado por la bancada de Morena, que es darle prioridad a todas las iniciativas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque ajeno a ello y de forma individual ha prestado cuatro iniciativas.

DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA

Molina Ramírez aseveró que Movimiento Regeneración Nacional es un partido hegemónico a nivel nacional.

Se han sentado bases sólidas para la cuarta transformación: Joel Molina

Y aunque no hay en Tlaxcala una dirigencia estatal, descartó divisiones al interior del partido y hasta la sectorización.

Expuso que al momento además de ser senador de la República por Tlaxcala es también encargado de la dirigencia nacional de Morena, solo en tanto se lleva a cabo la renovación del Comité Ejecutivo Estatal.

Con relación a ese tema habló de las tres asambleas distritales celebradas el año pasado y que fueron boicoteadas y después canceladas en Tlaxcala, motivo por el cual no hubo una estatal para elegir a su dirigente.

Sin embargo, aclaró que eso no fue una problemática local, sino que se trató de un reflejo de lo que sucedió en todo el país, suscitada por personas que querían afiliarse a Morena violando los requisitos estatutarios, con la clonación de formatos y documentos, por ejemplo. Y aunque no hay calendario para hacer esa renovación, lo que sí sabe es que en breve iniciará un proceso de afiliación y reafiliación.

Eso sí, adelantó que quienes se sumen al proyecto de Morena en busca de alguna candidatura deben cumplir dos requisitos principales para ser aceptados: hacer un autoanálisis de reflexión personal y tener aceptación social.

Mantiene Joel Molina acercamiento con sectores de la sociedad

Algunas personas tienen el interés de buscar otro camino, pero a nosotros no nos beneficia ni nos perjudica, vamos a trabajar con Morena y con quienes simpatizan con Morena ajustándose a los principios que rigen nuestros estatutos, pero no admitimos ni permitiremos la creación de grupos internos

JOEL MOLINA RAMÍREZ / SENADOR

ESTRECHA RELACIÓN CON DIPUTADOS LOCALES

El senador aseveró tener una relación estrecha y cordial y constate comunicación con los 11 diputados locales emanados de las filas de Morena.

Nueva reforma garantiza acceso a servicios gratuitos de salud con calidad en México: Joel Molina

Pero lamentó que a pesar de que antes de tomar posesión de ese cargo fueron capacitados para su desempeño legislativo, los parlamentarios locales olvidaran lo aprendido y al interponer sus intereses personales naciera el desacuerdo interno, sobre todo cuando fueron repartidas las comisiones del Congreso local donde se maneja dinero.

Vi que eso fue lo que trastocó la unidad que teníamos antes de que asumieran el cargo, reprobó.

Y al revelar que más de una vez les ha pedido cumplir con el compromiso de campaña de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, pocos lo han tomado en cuenta.

DE CARA AL 2021

Don Joel Molina, como algunos lo llaman, es consciente de que Morena es el partido político de moda, pero al mismo tiempo sabe que en él hay gente con intereses y manifestación de aspiraciones políticas que provocan la división, pero confía en que el proceso interno de cara al proceso electoral de 2021 será en un clima de paz y civilidad.

Sabedor del trabajo que ha hecho ahora como legislador y antes como dirigente estatal, no se descartó como aspirante de Morena a la gubernatura de Tlaxcala, pero tampoco aseguró tenerla.

Plantea Joel Molina trato digno a derechohabientes del Issste

Señaló que no toma en cuenta las encuestas “dirigidas y pagadas” que lo dejan fuera de los “favoritos”, pues detalló que solo son “la fotografía de un momento”, y al mismo tiempo mencionó que si eso fuera real su presencia no incomodaría a algunas otras personas que ya han hecho públicas esas aspiraciones.

Y es que para él, el tema político no se trata de tiempos, pues si bien aclaró que no es momento de tocar esos temas, sostuvo que en Morena no han sido ofrecidas las candidaturas, por eso indicó que quienes aseguren tener alguna es una opinión a título personal.

Agregó que para Morena está claro que debe existir un clima de buena relación, entendimiento diálogo y hasta de acuerdos con las demás fuerzas políticas y expresiones, pues dijo que ningún partido gana solo, que es necesario que puedan vincular su estrategia electoral sumando más fuerzas.

BONANZA ECONÓMICA

Debido a los ahorros generados, en breve Morena adquirirá un local propio para las instalaciones de la dirigencia estatal del partido.

TENDRÁN RECURSOS

Cada mes Morena recibirá prerrogativas superiores a los 17 millones de pesos, administrados por la dirigencia nacional.

