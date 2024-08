La reliquia de San Judas Tadeo estará en Tlaxcala el 23 y 24 de agosto

Con un permiso especial otorgado por la Santa Sede, la reliquia de primer grado de san Judas Tadeo visitará cuatro entidades del centro del país y Tlaxcala está considerado como parte de esa ruta de fe del conocido como “santo de las causas difíciles”.

El pasado lunes arribó a la Ciudad de México la reliquia que, según la religión católica, es la parte del hueso de un brazo de quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, y después de un recorrido por nueve diócesis, dos arquidiócesis y tres parroquias de la Ciudad de México y Estado de México, llegará a Tlaxcala para su veneración.

El fragmento colocado en un relicario en forma de brazo de uno de los santos más queridos por los católicos del país estará en la Parroquia de San José, en el municipio capitalino, durante dos días.

Luego de la escala que hará en la Diócesis Valle de Chalco, en el Estado de México, la reliquia arribará a Tlaxcala la mañana del viernes 23 y permanecerá para su veneración hasta el sábado 24 de agosto, puesto que la tarde del domingo 25 partirá hacía la Diócesis de Tehuacán, Puebla.





Sin embargo, a poco menos de un mes de la visita de san Judas Tadeo no existe un programa oficial que detalle las celebraciones o misas en su honor, comentó el sacerdote Ranulfo Rojas Bretón, vocero de la Diócesis de Tlaxcala.





¿QUIÉN FUE SAN JUDAS TADEO?

Desde la Fe, el medio de comunicación católico perteneciente a la Arquidiócesis de México, señala que san Judas Tadeo nació en Galilea, Israel, uno de los doce discípulos de Jesús que fue conocido como “el hermano del Señor” por ser hijo de María de Cleofas, pariente de la Virgen María. Escribió una carta que está incluida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y junto con Simón predicó el Evangelio Persia.

Según la tradición, Judas Tadeo fue martirizado en Suamir (Persia) aproximadamente en el año 62, junto con Simón, y después el rey Acab de Babilonia recogió los cuerpos ambos y los llevó a Babilonia. Seis siglos más tarde, en el año 651, algunas de sus reliquias fueron llevadas a la Antigua Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, Roma, construida por el emperador Constantino.





También aclara que no fue él quien traicionó a Jesús, pues quien lo hizo fue Judas Iscariote; que no es un santo que obra milagros, pues los milagros los hace Dios; no hace magia ni ayuda a cometer delitos y mucho menos protege a ladrones ni es amuleto contra el mal.

Sin embargo, lo que sí es posible pedir es la intersección en las llamadas causas difíciles, especialmente para encontrar trabajo, tener una vivienda, sanar enfermedades o solucionar algún problema.

LA HISTORIA DE LA RELIQUIA

Un artículo publicado recientemente por Desde la Fe relata que aunque en antiguos documentos ya se habla de la reliquia del brazo de san Judas, fue hasta 1830, durante la renovación del altar de la parroquia romana de San Salvatore en Lauro que se descubrió en su interior el hueso de uno de sus brazos del santo.

Señala que la reliquia fue colocada por el párroco de entonces, Monseñor Sirolli, en un relicario de madera en forma de brazo bendiciente, y fue certificada por el entonces cardenal vicario Carlo Odescalchi.

También dice que el relicario fue abierto por última vez en tiempos del cardenal Francesco Marchetti Selvaggiani (1871-1951), quien fuera Vicario General de Su Santidad para la Diócesis de Roma de 1931 a 1951. Sus sellos con su escudo cardenalicio encierran hasta hoy la reliquia, garantizando su procedencia y autenticidad.





Y afirma que tras el estudio de la documentación histórica, la tradición y los pergaminos encontrados junto a la reliquia, el Vicariato de Roma y la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano declararon la autenticidad de esta reliquia, misma que próximamente estará visitando varias diócesis de la República Mexicana.

LA RUTA DE LA RELIQUIA

28 de julio de 2024 arribó a la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Del 29 al 31 de julio estuvo en la Arquidiócesis Primada de México, Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (CDMX).

Este uno y 2 de agosto arribará a San Hipólito, CDMX.





3 y 4 de agosto a la Parroquia de San Judas Tadeo, Cuemanco.

5 de agosto a la Parroquia Purísima Concepción, Tlacopac.

6 de agosto a la Diócesis de Azcapozalco, Santuario de San Judas Tadeo.

7 y 8 de agosto a la Arquidiócesis de Tlalnepantla, Parroquia de San Judas Tadeo, Interlomas, Huixquilucan.

9 y 10 de agosto a la Diócesis de Cuautitlán, Santuario Diocesano de la V Aparición de Ntra. Sra. de Guadalupe y S.I. Catedral San Buenaventura.

11 de agosto a la Diócesis de Xochimilco, S.I. Catedral.

12 y 13 de agosto a la Diócesis de Izcalli, Parroquia La Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo.

14 y 15 de agosto a la Diócesis de Ecatepec, Parroquia de San Judas Tadeo, Capilla del Calvario, S.I.Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

16 y 17 de agosto a la Diócesis de Nezahualcóyotl, Parroquia Cristo del Valle y San Francisco de Asís, Catedral de Jesús Señor de la Divina Misericordia.

18 de agosto a la Diócesis de Teotihuacán, S.I. Catedral del Divino Redentor.

19 y 20 de agosto a la Diócesis de Texcoco, S.I. Catedral de la Inmaculada Concepción, Capilla de San Judas en la Parroquia La Purísima Concepción, Jolalpan, Parroquia San Judas Tadeo, en Chimalhuacán.

21 y 22 de agosto a la Diócesis Valle de Chalco, S.I. Catedral del Valle de Chalco, Parroquia Santiago Apóstol en Chalco, Parroquia Inmaculada Concepción en Ozumba, Parroquia de Nstra. Sra. de la Asunción en Amecameca.

23 y 24 de agosto a la Diócesis de Tlaxcala, Parroquia de San José.

25 y 26 de agosto a la Diócesis de Tehuacán, S.I. Catedral La Inmaculada Concepción, Parroquia Nstra. Sra. del Carmen, Parroquia San Simón y San Judas Tadeo, Yehualtepec, Puebla.

27 y 28 de agosto a la Arquidiócesis de Puebla, S.I. Catedral de Puebla.





Cada día 28 del mes es costumbre recordar a san Judas Tadeo.

Una reliquia en primer grado puede ser el propio cuerpo de un santo o cualquiera de sus partes, sean miembros, cenizas o huesos.