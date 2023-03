La Sesa solo realiza trasplantes de riñón; falta infraestructura

Por falta de infraestructura y personal especializado necesario, la Secretaría de Salud del estado (Sesa) únicamente hace trasplantes de riñón, en el Hospital IMSS-Bienestar de Tzompantepec para personas a partir de los 16 años, y en el Hospital Infantil de Tlaxcala para menores de 16 años.

Sin embargo, otros nosocomios tienen licencia solo para extraer los órganos: el de Calpulalpan, Huamantla y San Pablo del Monte. En el caso de los órganos de los cuales en la entidad no se hacen trasplantes, se usan en estados vecinos y se trasladan hasta allá o vienen por ellos, en algunas ocasiones vía aérea.

De acuerdo con el Registro Nacional de Trasplantes, desde 2008 cuando comenzó el programa de trasplante renal en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), han realizado 35 trasplantes, 19 (54 %) de origen cadavérico y 16 (46%) de origen vivo relacionado.

Los años con mayor actividad de trasplante renal fueron el 2012 y 2013, cada uno con cinco trasplantes renales.

De los pacientes receptores de origen cadavérico ocho fueron mujeres y 11 hombres; de los pacientes receptores de origen vivo nueve fueron mujeres y siete varones, y el promedio de edad de los receptores de origen cadavérico es de 14 años, con un rango de edad entre nueve a 17 años, y el de los pacientes receptores de origen vivo relacionado es de 14 años, con un rango de edad entre cuatro y 17 años.

El Registro Nacional de Trasplantes también señala que de 2007 a la fecha el Hospital Regional de Tzompantepec ha realizado 89 trasplantes, 33 (37 %) de origen cadavérico y 56 (63 %) de origen vivo relacionado. El año con mayor actividad de trasplante renal fue el 2015 con 17 trasplantes renales.

De los pacientes receptores de origen cadavérico 13 fueron mujeres y 20 hombres; de los pacientes receptores de origen vivo 19 fueron mujeres y 37 varones, y el promedio de edad de los receptores de origen cadavérico es de 31 años, con un rango de edad entre 15 a 62 años, mientras que de los pacientes receptores de origen vivo relacionado es de 25 años, con un rango de edad entre 15 y 42 años.

Al respecto, Socorro Vital Flores, coordinadora Estatal de Salud Renal de la Sesa, señaló que tan solo en diciembre de 2022 y en enero pasado hubo nueve trasplantes, algunos de vivo relacionado y otros de origen cadavérico.

TIPOS DE DONACIÓN

De acuerdo con Alejandro Juárez Conde, secretario Técnico del Centro de Trasplantes de Tlaxcala, un trasplante de órganos básicamente se refiere a la sustitución de un órgano enfermo por uno sano, pues con ello es restaurada la salud de los pacientes y son reincorporados a sus actividades diarias.

Con motivo del Día Mundial del Riñón, celebrado este nueve de marzo (segundo jueves de marzo), explicó que existen dos tipos de trasplantes: vivo (relacionado y no relacionado) y cadavérico.

Dijo que un trasplante de vivo relacionado es cuando el injerto del riñón proviene de un paciente sano con función renal normal, el donador es un familiar (padres, hijos o primos) que comparta carga genética con el paciente, lo que reduce el uso de medicamentos inmunosupresores y entre más compatible mejor sobrevida del injerto renal.

Cuando es de vivo no relacionado, indicó, es entonces una donación altruista de alguien que no comparte ningún lazo familiar, no hay carga genética compartida y puede ser realizada por un amigo, compañero de trabajo o pareja sentimental.

Abundó que el trasplante renal de donante cadavérico se refiere al injerto de un donador con muerte encefálica, tras tomar en cuenta factores que determinan la sobrevida del órgano, como edad, comorbilidades, función renal al momento del ingreso y al momento de la procuración y tiempo de isquemia fría.

EL PROCESO DEL TRASPLANTE

Cualquier persona que presente alguna afectación renal puede acudir a la unidad médica más cercana para una valoración médica y diagnóstico, y en caso de que le sea detectada una afectación grave o grado elevado de enfermedad, es enviada a algún hospital para su atención y seguimiento.

Una vez confirmado el diagnóstico grave de afectación renal la persona es canalizada al servicio de nefrología para realizar análisis socioeconómicos, valoración nutricional, psicológica y médica.

El paciente entonces es sometido a estudios de laboratorio para conocer biometría hemática, química sanguínea, colesterol, triglicéridos, electrolitos séricos, panel viral, funcionamiento hepático y perfil tiroideo, entre otros; así como la realización de electrocardiogramas, ultrasonido renal, cistograma miccional y gammagrama renal.

Estos estudios son valorados por el nefrólogo del servicio de trasplantes, que en el Hospital Regional de Tzompantepec es el médico Juan Carlos Hernández Santos, y quien emite dictamen sobre si la persona es o no candidata para trasplante.

Una vez concluido el dictamen, se somete a validación del Comité Interno de Donación y Trasplantes del Hospital Regional de Tzompantepec, el único hospital con licencia para trasplantes en personas mayores de edad. Para menores de edad es el Hospital Infantil de Tlaxcala.

Con el dictamen aprobado se hace el registro del paciente para que esté en espera de donación y sus datos son incluidos en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes perteneciente al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en la famosa “lista de espera”.

Si el paciente cuenta con donante vivo (un amigo o familiar) inicia el protocolo de estudios para él y para el donante vivo a fin de verificar que son compatibles. En caso de que no haya donador vivo, es ingresado al protocolo de donación cadavérica en el Registro Nacional de Trasplantes de México.

Cuando haya disponibilidad de un riñón producto de donación y que sea compatible médicamente con la persona receptora, la cirugía de trasplante es ejecutada en el Hospital Regional, y el paciente permanece en hospitalización y observación, con cuidados rigurosos en la Clínica de Salud Renal, hasta que esté en condiciones de recuperación óptima y pueda regresar a su domicilio con los cuidados médicos.

Las autoridades hacen el seguimiento del paciente, ya sea para trasplante de vivo relacionado o cadavérico, y en caso de conseguirlo se hace un seguimiento de la sobrevida del injerto y el paciente.

En Tlaxcala, no es necesario que las personas tengan derechohabiencia porque la Sesa gestiona el tratamiento de seguimiento y medicamentos inmunosupresores para los pacientes trasplantados.

LA LLEGADA DE LOS TRASPLANTES

En tanto, Alejandro Juárez Conde, secretario Técnico del Centro de Trasplantes de Tlaxcala, recordó que en México la práctica de los trasplantes comenzó en 1973, sin embargo, fue hasta 1984 que fue incluido en la Ley General de Salud que lo contempla, en su Título 14 que sigue vigente.

Después de 15 años, rememoró, en 1999 por acuerdo presidencial fue creado el Consejo Nacional de Trasplantes y en el 2001 el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), como un órgano desconcentrado de la Secretaria de Salud del gobierno federal, para promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud públicas, sociales y privadas.

La intención fue reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante ese procedimiento y, entre otras cosas, con la atribución de promover la instauración de los Centro Estatales de Trasplantes.

Contó que en Tlaxcala el primer trasplante renal fue en 2007, en el Hospital General Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras, en Tzompantepec, pero aclaró que no fue sino hasta el 2009 que nació el Consejo Estatal de Trasplantes de Tlaxcala, como un organismo colegiado, consultivo de puestos honoríficos.

Indico que en agosto del 2022 oficialmente nació el Centro de Trasplantes de Tlaxcala, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud del estado que además de fungir como homólogo del Cenatra, es el responsable de operar el Programa Estatal de Trasplantes.

15 años de sobrevida, en promedio, puede tener un paciente con trasplante de riñón con los cuidados médicos y alimenticios del paciente.

La causa de la insuficiencia renal es multifactorial: alimentación, antecedentes familiares, sedentarismo, consumo elevado de sustancias como alcohol, drogas, tabaquismo, bebidas azucaradas, no consumir agua de forma habitual.

En su mayoría, todas las personas que han recibido trasplante renal pueden regresar a sus actividades normales.