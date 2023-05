La tecnología nos exige preparación: profesor de primaria

Renovarse o morir es, prácticamente, la frase que define al maestro Alain Carro Flores cuando está frente a sus alumnos.

Originario de la capital tlaxcalteca, hijo de docentes y con 13 años de trayectoria como profesor frente a grupo de primaria, compartió con El Sol de Tlaxcala su visión de la educación en Tlaxcala y cómo ha tenido que adaptarse a cambios tecnológicos cada vez más frecuentes.

Prepararse y capacitarse no es nuevo para él, de hecho recalcó que no lo es para ningún docente, pues además de impartir a diario una clase nueva, en la última década el sector educativo ha enfrentado varios cambios.

La educación implica cambiar y dar algo nuevo a los alumnos. Además, hemos tenido tres reformas educativas que implican nuevos planes de estudio: la de 2011, de 2017 y la más reciente de 2022, detalló.

Indicó que como docente la preparación es esencial, incluso para él que cuenta con dos licenciaturas (educación telesecundaria y educación primaria). Señaló que además de la formación académica y experiencia laboral todos los docentes están obligados a tener conocimientos en el uso de las tecnologías.

En la actualidad, prácticamente todos los alumnos manejan el móvil, la tableta o la computadora, y como maestros tenemos que estar a la par con ellos porque si no en algún momento nos pueden rebasar, consideró.

Explicó que para los maestros que tienen pocos años en el servicio educativo, en cuestión de la tecnología, casi siempre van a la par que sus alumnos y se adaptan a los avances y novedades, pero comentó que sí ha resultado un poco más difícil para maestros mayores y que se debe precisamente a esa constante evolución.

Hoy en día el docente debe estar preparado tecnológicamente. La Secretaría de Educación Pública nos ofrece cursos y capacitaciones para fortalecer nuestras capacidades y poder enfrentar la actualidad, añadió.

Por eso, sostuvo, los maestros no dejan de prepararse y mantienen firme su compromiso de formar alumnos, algo que no será posible si no existe el respaldo y apoyo de padres de familia que se involucren en la educación y formación de sus hijos.

Además de la adaptación al uso de las tecnologías, el profesor mencionó que la enseñanza enfrenta otros cambios que no dependen de los maestros y, a manera de ejemplo, dijo que la defensa y respeto de los derechos de los niños y adolescentes que, sin ser ese el motivo, ha restado autoridad al maestro que ha dejado de ser una figura que influye en las comunidades.

“A veces tratamos de darles rectitud a los alumnos en cuanto a valores u organización, incluso en algunas obligaciones, pero vemos que desde casa la formación no es tan buena y al no tener ciertos hábitos en su hogar tampoco quieren hacerlos en la escuela”, comentó.

Por eso, al recordar el antiguo estilo de enseñar, opinó que no todo lo tradicionalista es malo y solicitó a la sociedad rescatar y reivindicar al maestro como una figura importante en las comunidades. “Lo seguimos siendo, pero tratamos de adaptarnos a lo que la sociedad actualmente exige, a las reformas educativas, a la cuestión de los valores de los alumnos y a la interculturalidad”, dijo.

Indicó que los maestros de hoy ya no participan en la educación de los alumnos de la misma forma que lo hacían los maestros hace algunos años, pues los padres de familia ya no les permiten involucrarse en cuestiones como la puntualidad, la asistencia, la higiene o la rectitud y cumplimiento en la realización de actividades y trabajos, y “no nos metemos más allá para no generar conflicto con ellos”.

Sin embargo, criticó la actitud de los padres de familia al delegar al maestro la responsabilidad de la educación en las aulas, porque no todos están completamente pendientes del avance escolar de sus hijos y otros ni siquiera los dotan de todas las herramientas para que puedan estudiar.

Esos papás los vienen a dejar en la escuela y cuando sucede algo no tenemos forma de localizarlos, por lo que en algunas ocasiones nos toca fungir por ratos como una figura paterna y quizá como un psicólogo o un doctor... Nos delegan a sus hijos, pero no hay una corresponsabilidad, lamentó.

ESCUELA MULTIGRADO

Alain Carro Flores es docente de quinto y sexto año en una escuela multigrado ubicada en Cuatla, Xaltocan.

Esa modalidad es distinta a la de una escuela de organización completa, pues mientras que en esa última hay un profesor al frente de cada grupo y cada grado, en las multigrado un docente se hace cargo en un mismo salón de alumnos de dos grados distintos.

A veces es complicado, no difícil, pero sí complicado porque los contenidos de las asignaturas no siempre empalman para los dos grados y entonces tenemos que hacer adecuaciones, finalizó.