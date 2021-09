“La vacuna me da la esperanza de regresar a la escuela”, Bárbara N.

“Gracias a la vacuna, ahora tengo la esperanza de regresar a la escuela, estar con mis compañeros y a cuidar la salud de mi hermano”, sentenció Bárbara N., estudiante menor de edad quien el pasado viernes recibió la vacuna de Pfizer-Biontech contra Covid-19, después de ganar un amparo y que la justicia federal mandatara que le fuera suministrado el antígeno.

Visiblemente emocionada, con ropa cómoda que un sábado sin clases amerita, contó que al llegar al Centro de Salud Urbano de Tlaxcala, donde le colocaron la vacuna, se sentía muy ansiosa y a la vez temerosa, pues teme a las inyecciones.

Sin embargo, reconoció que el personal que la atendió se portó excelente con ella, pues la calmaron y tuvieron mucha paciencia, lo que le dio seguridad y fue así que, “en un dos por tres”, recibió el fármaco que actualmente ha demostrado que no tiene reacciones de consideración en los menores de cinco a 17 años.

“La enfermera que me atendió supo tranquilizarme, pues me dijo que no dolía y que solamente sería un pequeño piquetito, pero que no me preocupara, entonces eso me dio valor y me la aplicaron sin problema”, refirió.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, relató que después de la aplicación, sintió un poco de dolor en el brazo, aunque más tarde tuvo una febrícula, pero con un baño se estabilizó.





Añadió que estaba muy alegre porque sabía que eso daba mayor seguridad a su hermano, quien padece de insuficiencia renal grado dos, pero que en octubre también podría recibir la dosis de la farmacéutica y con ello mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, recomendó a los menores que todavía no han recibido la vacuna y que tampoco ganaron un amparo, que se sigan cuidando, pues ya está cerca el que se las puedan administrar, aunque tampoco al recibirla relajen las medidas de cuidado personal.

“Por favor, sigan con las medidas de precaución de tomar la distancia, usar cubrebocas y lavarse las manos. Pero también les digo, a quienes tienen miedo a las vacunas, que no duele tanto ”, puntualizó.





Finalmente, agradeció a las autoridades por haberle dado esta oportunidad de la vacuna, además de que resaltó la importancia de que ya se la vayan a colocar a quienes tienen alguna enfermedad, como su hermano, por lo que piensa que la aplicación es un excelente avance.

Hasta el momento, Bárbara N. es la única infante tlaxcalteca a quien le fue aprobada la vacuna Pfizer / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

EL DATO

Bárbara N., fue la primera estudiante menor de edad en ganar un juicio de amparo en Tlaxcala para poder recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19, pero la justicia federal también falló en favor de otros siete menores de edad.

