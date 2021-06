La vida cambió para recuperados de Covid

Intensificando los cuidados, tratamientos y rehabilitaciones los pacientes recuperados de Covid-19 en Tlaxcala siguen su vida. Ahora modificando estilos de vida, alimentación y convivencia social para evitar volver a contagiarse.

Entrevistada al respecto, la médico neumóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, Ana Isabel Sánchez Muñoz, señaló que la rehabilitación temprana para las personas recuperadas de Covid-19 ayuda a que mejoren su calidad de vida, disminuyendo complicaciones en las secuelas.

Completa, vacunación a mayores de 50 años | En Tlaxcala aplican cuatro tipos de antígenos: Cansino, Sinovac, Pfizer y AstraZeneca...https://t.co/ujvKnDkFfZ#VacunaCOVID19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 24, 2021

Especificó que para los pacientes que sanaron y no tienen enfermedades crónicas degenerativas deben realizar ejercicios respiratorios, así como mantener una dieta saludable baja en grasas, abundantes líquidos y hacer ejercicio con moderación. Mientras que para los pacientes con enfermedades como la diabetes e hipertensión, deben seguir tomando sus medicamentos.

A todos los pacientes que tuvieron complicación pulmonar por Covid se les recomienda rehabilitación pulmonar. Se les recomienda ejercicios de respiración en reposo, puede ser acostado para movilizar únicamente los músculos respiratorios, así como inhalaciones profundas hacer fricción de los labios y realizar repeticiones a tolerancia del paciente.

En cuanto a las personas con enfermedades pulmonares crónicas o cardiovasculares, la neumóloga explicó que es necesario el control de la propia comorbilidad, siguiendo el tratamiento que les indiquen los especialistas y la rehabilitación. “Quienes eran deportistas previo a la enfermedad pueden iniciar de nuevo con su actividad física y en el resto de los pacientes se les recomienda caminar por lo menos tres veces a la semana”.

🚦 Continúa #Tlaxcala en semáforo verde, informó la @SSalud_mx



Pero debe mantener las medidas preventivas sanitarias para evitar un repunte por #Covid-19... https://t.co/zLhC67290i#Salud #SemáforoEpidemiológico #Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 20, 2021

Luego de los meses críticos de pandemia, Sánchez Muñoz refirió que la recuperación de los pacientes lleva entre tres y seis meses después de la enfermedad, ya que depende del antecedente de sus enfermedades crónicas degenerativas.

“Hay pacientes que quedaron con secuelas permanentes de fibrosis asociada a Covid 19. Cada paciente tiene su tiempo de recuperación entre tres y seis meses. Las secuelas son dificultad para respirar, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, alteraciones en la movilidad física y la fibrosis pulmonar”.

En el caso de las personas que antes fumaban y les dio Covid-19, admitió que pueden quedar con una secuela permanente, de ahí que insistió en que se acerquen a su médico familiar para que los revise y les realicen los estudios necesarios.

La especialista del IMSS recomendó a las personas sanadas asistir a las unidades médicas para que reciban una valoración personalizada de los especialistas, pues eso les va ayudar a mejorar su estilo de vida.

Finalmente, sugirió mantener las medidas preventivas ante la emergencia sanitaria, como lavado de manos constante, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y guardar distancia.

Empleados de Iniciativa Privada serán vacunados, contra Covid-19 | Son mil 600 operarios de 15 firmas ubicadas en el Corredor Industrial del municipio de Huamantla...https://t.co/ZGeJwIt7Og#VacunaCOVID19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 17, 2021

MI RECUPERACIÓN FUE COMPLICADA: MARÍA N.

En este sentido, María N., de 71 años de edad, admitió que su recuperación fue complicada tras enfermar de Covid-19 en diciembre del año pasado, pues le costó estabilizar sus niveles de oxigenación.

Aceptando hablar con este Diario pero sin exponerse públicamente, compartió que el proceso para recuperar su salud lo realizó con médicos particulares, pues tenía como antecedente problemas pulmonares.

Relató que luego de que pasó los días más complicados de la enfermedad tuvo dolores de cabeza, de estómago por los medicamentos que tomó, dificultad para respirar y dolor de cuerpo.

“Me costó mucho recuperar la oxigenación la tenía muy baja, por eso tardé con el oxígeno. Los medicamentos son muy agresivos, afectan mucho al estómago”.

Mencionó que con el apoyo de sus hijas acudió con dos especialistas, uno de ellos un neumólogo que da consultas privadas en un hospital de Xicohtzinco, esto para el estudio de espirometría, con la finalidad de verificar que no hubiera secuelas en los pulmones.

Papelerías, optimistas por regreso a las aulas | Tras los desequilibrios económicos causados por la pandemia de Covid-19...https://t.co/NSImSaSGIX#Economia #RegresoAClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 11, 2021

Después, en dos ocasiones le tomaron placas de los pulmones. “Mi recuperación fue lenta pues el oxígeno lo tuve varias semanas después de los días críticos del virus como dos meses”, compartió.

-¿Cuánto gastó en los estudios y consultas para su recuperación?-se le preguntó

No hice las cuentas como tal pero fácilmente fueron más de 10 mil pesos. Todo fue en particular porque quise asegurar mi recuperación y me checaron laboratorios. Gracias a la secuencia del médico internista no tuve secuelas.

Recuperación

Especialistas afirman que a los pacientes recuperados, la rehabilitación les lleva entre tres y seis meses después de la enfermedad

Disminuyó Covid donación de sangre | El IMSS realiza la primera jornada que concluye el próximo viernes, en el hospital Zona 1...https://t.co/zs7BpSXuC3#DonacióndeSangre #DíaMundialdelDonantedeSangre — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 10, 2021

