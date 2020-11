Lanza Morena convocatoria para elegir candidato o candidata a la gubernatura de Tlaxcala

Ayer, la dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) emitió la convocatoria para el registro de aspirantes a la candidatura para gobernar Tlaxcala, cuyo resultado definitivo será revelado el 1 de febrero de 2021.

Local Da Senado bienvenida a José Antonio Álvarez Lima al regresar a su escaño

En ella quedó establecido que en el caso de Tlaxcala el registro será ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la Colonia Roma, Ciudad de México, el 5 de diciembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y los resultados de quienes cumplan con los requisitos serán dados a conocer a más tardar el 30 de enero de 2021.

Sin avances, reforma a Ley de Pensiones



Lee la nota aquí➡ https://t.co/tRwN0s38a9#Pensiones pic.twitter.com/YoAYZFdDJq — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 27, 2020

Además de los requisitos y la documentación básica, quienes aspiren deben entregar un proyecto de trabajo de gobierno, semblanza curricular, carta de adhesión y conformidad con los documentos básicos de Morena, carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido sanción firme por violencia política de género y, entre otros, un documento compromiso de asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La Comisión Nacional de Elecciones aprobará un máximo de cuatro registros, y en ese caso los y las aspirantes se someterán a una encuesta o estudio de opinión para determinar al candidato o candidata idónea y con mejor posicionamiento para representar a Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala.

AMLO confía en que ciudadanos actuarán responsablemente con la marihuana legal



Más Información aquí ➡ https://t.co/uy9l6PquhI #México #marihuana pic.twitter.com/31kbYZrPrs — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 27, 2020

En caso de que se apruebe un solo registro se considerará como única y definitiva opción.

Municipios Rechazan realización de encuestas en Morena

Antes, la Comisión Nacional de Elecciones del partido anunció que sostuvo una reunión con Lorena Cuéllar Cisneros, Dulce Silva y Ana Lilia Rivera Rivera, algunas aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala.

Ahí, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que el partido se ha distinguido por ser un referente de la participación política de las mujeres y que, con ese acercamiento con las aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala, seguirán en la construcción de la unidad, el diálogo y el consenso.

Se espera que @MarcoAMena emita un pronunciamiento especial con motivo de la pandemia y el manejo que su administración ha hecho... https://t.co/oMNrpIfMoV #4InformeMarcoMena y #SeguimosConstruyendo #Tlaxcala pic.twitter.com/pIQl0b8p02 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) November 27, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Acusa Minerva Hernández freno legislativo de Morena

Local Todavía no hay encuestas para elegir a candidatos de Morena: Rivera Rivera