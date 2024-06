“Legislaré para toda la entidad”, asegura Raymundo Vázquez Conchas, diputado federal electo

Al colocarse como el quinto diputado federal electo más votado a nivel nacional, Raymundo Vázquez Conchas se comprometió a legislar para toda la entidad y no sólo por el Distrito Federal 02 que lo llevó a que a partir de septiembre ocupe una curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, exaltó la “gran responsabilidad” que tiene al recibir la confianza de 142 mil 672 personas para que los represente en la Cámara de Diputados, quienes depositaron su respaldo al proyecto que encabeza, por lo que expresó hará escuchar su voz y las diferentes propuestas que planteé.

Resaltó que su principal compromiso es con los tlaxcaltecas, por lo que apoyará la consolidación del segundo piso de la transformación y todas aquellas propuestas que podrían significar un beneficio para Tlaxcala, aunque eso -señaló- no es sinónimo de “sólo levantar la mano”, sino de razonar cada una de sus votaciones.

DEFENDERÉ EL BIENESTAR DE MÉXICO Y TLAXCALA

Raymundo Vázquez Conchas expresó que los proyectos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, contarán con su respaldo como legislador.

Principalmente aquellas que integran el denominado “Plan C” y se refirió en específico a los planteamientos de reformar el sistema electoral y al Poder Judicial, en las que -expresó- se debe procurar instituciones que respondan a los intereses de la sociedad y no sólo de quienes las dirigen.

Nuestra sociedad me conoce, sabe que soy un hombre que no me gusta llegar, sentarme y levantar la mano, sé perfectamente que tenemos una gran responsabilidad y habremos de hacer el análisis correspondiente de cada una de las propuestas, añadió.

Recalcó que, si hablamos de democracia, principalmente de una institución que está al amparo de esa democracia, es la que debe poner el ejemplo, por ello se mostró convencido de que debe de estar en manos del pueblo y no en la decisión de los consejeros electorales.

En el caso del Poder Judicial, comentó que los magistrados no deben ser puestos o impuestos por los partidos por las diferentes bancadas o fracciones que existen en el Senado de la República y ejemplificó “tenemos conocimiento que el obrero que es digno de su salario siempre obedecerá a su empleador y eso ha sucedido en nuestra nación en años atrás, que quienes han puesto las bancadas no sirven al pueblo con verdadera transparencia o democracia”.

REGRESARÁ AL DISTRITO

Fiel a su estilo, Raymundo Vázquez sostiene que regresará a los hogares del Distrito Federal 02 para agradecer a quienes votaron por él y también a quienes no lo hicieron, con el objetivo de solicitarles nuevamente su confianza ahora como su representante, porque “yo lo dije muchas veces, no vengo a pedirles fiado, porque lo fiado es pariente de lo regalado”.

El diputado electo recalcó que pidió el apoyo con responsabilidad y respeto, por lo que ahora le corresponde ser la voz de diferentes sectores del estado y que vean a un legislador aliado, que -afirmó- con trabajo mostrará las lealtades a la sociedad. hoy te puedo decir que yo pagaré con creces con intereses lo que ellos invirtieron no con gasto sino con una inversión porque habrán de tener respuesta con trabajo con lealtades a nuestra sociedad

ORGANIZARÁ FOROS EN JULIO

Antes de que rinda protesta como diputado federal, Raymundo Vázquez Conchas informó que organizará una serie de foros en las tres demarcaciones federales durante el mes de julio, para que las conclusiones sean integradas a la agenda legislativa que promoverá en el Congreso de la Unión.

Explicó que los temas que se abordarán son en materia de seguridad, educación, salud, las reformas en materia laboral, campo y medioambiente, con la intención de conocer cuáles son los aspectos importantes a abordar en la acción legislativa.

Señaló que aunque fue electo por un distrito, el trabajo como congresista no se puede centrar solo en una región, sino en toda la entidad tlaxcalteca, tarea que dijo conjuntará con el trabajo de sus homólogos.

A más tardar los foros habrán de concluir el 15 de julio para integrar la agenda legislativa que presentará a su fracción parlamentaria antes del mes de septiembre que arriben a la Cámara de Diputados.

Enfatizó que el medioambiente y el cuidado a los animales serán aspectos primordiales a considerar, pues fue claro que como sociedad tenemos una amplia responsabilidad de cuidar nuestras riquezas naturales, el planeta y todo lo que lo rodea.

SU FAMILIA, EL PILAR DE SU TRIUNFO

Al referir que en la política debe prevalecer la tenacidad y esfuerzo, Raymundo Vázquez Conchas exaltó que Dios ha sido quien lo acompañe en su andar, asimismo agradeció a su madre Josefina Conchas y a su padre Eliseo Vázquez, quien ya falleció a motivarlo por siempre alcanzar sus metas.

El legislador electo también señaló la importancia del acompañamiento de sus hermanos Eliseo, Manuel y César, quienes han sido parte de importante en la conformación de su carrera, además hizo una mención especial a su esposa Mónica Cuéllar y a sus hijos Daniel, Roberto Carlos, Francisco, Anabel, Adriana, y Natalia, así como sus nietas y nietos, por el apoyo que le han otorgado.

Concluyó con un reconocimiento especial al hombre que ha sido ejemplo a seguir en este andar de la actividad política, don Joaquín Cisneros Fernández.

142 mil 672 personas confiaron en Raymundo Vázquez para ser legislador federal.