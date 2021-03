Levantan acta administrativa contra funcionario que negó vacuna Covid-19 a adulto mayor de Apizaco

Tomás N., el Servidor de la Nación que la semana pasada negó la vacuna Covid-19 a un adulto mayor de Apizaco por no presentar una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) vigente, podría ser sancionado o hasta removido de ese cargo.

Local Exhiben a funcionario que negó vacuna Covid-19 a adulto de Apizaco por tener una credencial vencida

En entrevista, Carlos Luna Vázquez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, informó que ya fue levantada un acta administrativa en la que se especifica la omisión de Tomás N., el Servidor de la Nación responsable, para atender a la ciudadanía y obstacular la inoculación en ese momento de un adulto mayor que presentó su INE vencida.

Inai ordena a Ssa dar a conocer síntomas específicos del Covid-19 | La resolución se dio tras un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que quedó inconforme con la respuesta de la dependencia...https://t.co/UZ42ibhUZq#COVID19 #Sintomas @INAImexico @SSalud_mx — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 12, 2021

Dicha acta quedó acentada en el expediente administrativo del servidor público ante el Juridico de la Delegación de Bienestar, en donde será determinada la sanción que le será aplicada.

Local Satura la Covid los panteones del estado

Desde luego que yo me enteré, me marcaron vía telefónica, y yo le comenté (al Servidor de la Nación) que nosotros no somos un banco para exigir una INE a cambio de la vacunación, y que tenemos que vacunar a todas las personas que cumplan con el único requisito que es tener como mínimo 60 años, dijo en entrevista con este Medio.

Dicho Servidor de la Nación no depende directamente de la Secretaría del Bienestar Tlaxcala, pues está integrado a la Coordinación General de delegaciones del Gobierno de México.

El 65 % ya estuvo en contacto con Covid | El dato medido es la cantidad de positivos y defunciones: Sesa...https://t.co/UlRnaXyaA8#Covid19 #Contagios — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 6, 2021

En tanto, el adulto mayor al que en ese momento le fue negada la inoculación sí recibió el fármaco.

Por otro lado, Luna Vázquez insistió en que el único requisito para ser vacunado es tener como mínimo 60 años, y que deben acudir a los puestos con cualquier comprobante de domicilio y otro que compruebe su edad, como su credencial aunque esté vencida, su Clave Única de Registro de Población o su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Espacios naturales a cargo de la @CGE_TLX , seguirán cerrados | A pesar del semáforo amarillo, descartan abrir el Parque Nacional Malinche al público...https://t.co/3L0wKFxhyn#MedioAmbiente #Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 11, 2021

Continúa leyendo:

Local Detectan sitios falsos de venta de oxígeno

Local Llama Sesa a evitar compuestos químicos para combatir Covid