Levantan de las calles de Chiautempan cientos de panfletos en contra de candidato de Morena

Cientos de panfletos tirados durante la noche de ayer y madrugada de este 2 de junio en las principales calles de Chiautempan fueron levantados por el equipo de campaña de Gustavo Jiménez Romero.

En rueda de prensa, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) manifestó que “son patadas de ahogado” al asegurar que encabeza las preferencias electorales en la comuna y lamentó que esta antigua práctica siga llevándose a cabo en el municipio lanero.

El abanderado morenista anticipó al menos tres denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por la campaña de desprestigio en su contra, amenazas y las amenazas a su equipo de campaña.

El empresario que por cuarta ocasión busca la alcaldía de Chiautempan, demandó a sus adversarios ganarse en las últimas horas de los tiempos legales para hacer campaña al electorado con argumentos y no con descalificaciones que en nada abonan a la vida democrática del municipio, ni mucho menos a la ética electoral

“Lamentó que en pleno 2021 queden políticos que siempre recurran a estas prácticas, afectando la integridad moral de las personas… por fortuna los chiautempenses sabemos quiénes son los que cada proceso electoral y en la oscuridad de la noche tiran panfletos y con eso pretenden dañar la moral de una persona y contaminan al ambiente”.

Sobre la denuncia que pesa en su contra por incurrir en una presunta violación, su equipo legal aseveró que el documento es verídico, pero el caso está cerrado y archivado al no existir delito que perseguir.

Agregó que las mediciones de preferencia electoral sitúan a Jiménez Romero con 15 puntos por arriba de sus contrincantes al mostrar propuestas reales y alcanzables, lo que ha desatado la desesperación de los adversarios políticos, aunque no citó nombres.

El candidato de la Cuarta Transformación agregó que “hemos sido amenazados y sometidos a ofensas, pero no vamos a declinar. Me duele mucho y lástima porque mi vida ha sido recta, he cometido errores pero no es ese aspecto, me dan pena estas acciones porque demuestran una actitud baja, lo que ven ahí es parte del miedo que nos tienen, deberían dar la cara y no esconderse, me lástima mucho pero me lástima más mi pueblo que siga viviendo ese tipo de cosas".

