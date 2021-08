Leyes contra trata, otro tema ignorado; no interesó a diputados

Reforzar el marco jurídico para combatir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, consideró la diputada del Partido Acción nacional, Leticia Hernández Pérez, deberá ser una prioridad para la próxima legislatura, debido que los actuales diputados no concretaron una serie de reformas en la materia.

Local Día Mundial contra la Trata de Personas | Piden más atención a este flagelo

Trata de personas, asunto que no debe dejar pasar la próxima legislatura aseguróa la diputada, Leticia Hernández Pérez. / Archivo | El Sol de Tlaxcala

La también presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, reconoció que existió falta de voluntad de algunos de sus homólogos para atender el tema, sin hacer un señalamiento directo de quienes, pues dijo que hay un problema real que muchas veces busca ser invisibilizado.

Trabajar para fortalecer la Ley de Atención a Víctimas y Trata de Personas no debe ser un tema que se deje de lado, pues sigue siendo un tema grave, que a nosotros ya no nos dio tiempo atender, y si bien estoy consciente de que muchas veces los nuevos diputados no quieren atender los pendientes de otras legislaturas, este no debe quedar en el olvido, sostuvo.

Reconoció que fortalecer el marco normativo para combatir la trata de personas es uno de los grandes pendientes que dejan al interior de su comisión, sin embargo, informó que las legisladoras que la integran buscarán acercamientos con los legisladores electos para que el tema no quede en la “congeladora” como pasa con muchos otros.

Leticia Hernández sustentó que abordar iniciativas de reforma en la materia puede llegar a ser muy complicado, pues en pleno 2021, comentó hay autoridades que se niegan a hablar del tema, lo consideran complicado para emprender acciones reales.

Aunque durante esta legislatura la congresista emprendió una campaña de sensibilización e informativa sobre este delito, resaltó que será necesario que sus sucesores aborden desde la legislación el tema con reformas que contribuyan a la protección de niñas, adolescentes y todas las mujeres para no ser víctimas de trata.

Campaña informativa contra la trata de personas contó con el involucramiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado

