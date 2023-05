LGBTTTIQ+ exige políticas individuales y no generales

Los pendientes de las autoridades para con las personas pertenecientes a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+) en Tlaxcala, es individualizar las políticas públicas y no generalizarlas, pues cada sector tiene sus propias características, denunciaron Heizel Sánchez Nava, presidenta del Comité por la Dignidad y Diversidad Tlaxcala y Mitlzin Sarmiento Xochitiotzin, presidenta de la Colectiva Lesbianas en Construcción (Leenco).

El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, conmemorado el pasado 17 de mayo, sirve para visibilizar que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad.

Entrevistadas por separado, las integrantes coincidieron en que el respeto es una parte fundamental del cual aun no gozan las personas miembros del colectivo, y eso mismo impide que las autoridades puedan diferenciar a la colectividad para crear políticas públicas, pues las lesbianas y los gays, por señalar a algunos, tienen desafíos particulares que responden a su condición, y hay un entendimiento sobre la diversidad sexual y es muy amplio.

Además, reconocieron la necesidad de que las instituciones capaciten a su personal para que entienda a qué se refiere la orientación sexual y así erradicar toda creencia y prejuicio de que la heterosexualidad es la norma social, y eso es en referencia al primer artículo constitucional, pues deben generar los mecanismos para proporcionar el derecho a la libertad.

De acuerdo con los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, en Tlaxcala suman 60 mil 685 personas de 15 años y más que se autoidentifican como parte de esa comunidad, lo que representa el 6.1 % de la población.

En su momento, Mitlzin Sarmiento Xochitiotzin, de Leenco, señaló que como lesbianas buscan que se enuncien y visibilicen todas las acciones que son el rechazo, el odio y la desigualdad por la condición de ser mujeres lesbianas, a la cual le llaman lesbofobia, pues la palabra no esta referida en este marco y de ahí que son colocadas en la homofobia, que es aplicable para homosexuales y gays.

De igual forma, subrayó que los principales problemas a los cuales se enfrentan es el sistema de creencias basado en el machismo y misoginia, pues las personas tienen la concepción de que por ser lesbianas quieren ser hombres, pero es un error basado en la heterosexualidad como una institucionalidad social.

Como colectivo creemos que el principal problema es la falta de respeto a su existencia, pues eso genera desigualdad, violencia y discriminación en todos los ámbitos, pues, aunque existe tolerancia, no hay respeto, pues no buscamos el permiso y eso es un error social. Si estamos en la calle y tenemos alguna expresión amorosa no se respeta, hay un sistema de creencias; cuando sale una nota periodística sobre las actividades que tenemos existen discursos de odio y palabras peyorativas, señaló.

Sin embargo, reconoció que sí existe un avance con la legalización del matrimonio civil igualitario en parejas del mismo sexo, que es una ley importante para ejercer sus derechos civiles básicos, y ahí se ramifican una serie de derechos, pero como colectivos han trabajado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de la Mujer, pues las lesbianas tienen diferentes desafíos.

Además, exhortó a la población a informarse al respecto de los colectivos y a las autoridades a entender los desafíos de cada persona desde su interseccionalidad, pues las instituciones tienen que aplicar la justicia y, si no lo hacen, existe una negación a la ciudadanía plena, además de sufrir una doble discriminación, que es por ser mujeres y por su orientación sexual como lesbianas.

COMITÉ POR LA DIGNIDAD Y DIVERSIDAD TLAXCALA

Por su parte, Heizel Sánchez Nava, del Comité por la Dignidad y Diversidad Tlaxcala, reconoció que han trabajado en conjunto colectivas, asociaciones y personas de la sociedad civil organizada para que cuatro leyes sean realidad en el estado, tales como de identidad de género, aprobada en octubre de 2019; de matrimonio civil igualitario, aprobada en diciembre de 2020; además de que en materia penal la de crímenes de odio, aprobada en agosto de 2021 y la que prohíbe las terapias de conversión, aprobada en octubre de 2021.

En este sentido, puntualizó que estas fueron aprobadas por la anterior legislatura, pero ahora deben ver si hace falta verificar qué tan efectivas y aplicables son en los casos que se presenten, aunque reconoció que hay temas pendientes en salud a la comunidad trans y la inclusión a los distintos sectores en cuanto al tema laboral en espacios públicos y privados.

Asimismo, dijo que en el marco del día internacional, nacional y estatal contra la discriminación, exigieron empatía para que no seguir replicando actitudes como el rechazo, miedo, repudio, prejuicio y discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.

De igual forma, aceptó que son diversos los problemas a los que se enfrentan desde que la persona asume su identidad de género o su preferencia sexual, pues va desde el rechazo en su persona al asumir que están en un error o contra alguna religión, lo cual los orilla a pensar o llevar a cabo actos suicidas.

Aunado a eso, agregó, están los diferentes tratos que se dan en las escuelas, los lugares de trabajo, de atención médica y grupos sociales, además de que insisten en que la preferencia sexual o la identidad de una persona no tiene nada que ver en su desarrollo en la sociedad, pues eso no limita sus conocimientos y destrezas para el desarrollo profesional y personal.

También, mencionó, tienen pensado entregar una iniciativa al Congreso local para buscar que los temas principales sean la atención en salud a la comunidad trans y de oportunidades laborales para la comunidad LGBTTTIQ+ en general.

Finalmente, lamentó que hasta la fecha sigan siendo señalados y estigmatizados por la sociedad, de ahí la necesidad de seguir trabajando en hablar de temas de diversidad sexual desde casa, escuela, trabajo y en general en grupos en donde se dan este tipo de actitudes, además de que demandó permitan el pleno desarrollo de las personas y no sean partidarios de seguir generando discursos o comentarios de burla y odio hacia las personas de la comunidad.

60 mil 685 personas de 15 años y más que se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+ en Tlaxcala.